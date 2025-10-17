新莊傳私幼不當對待幼生？ 園長否認喊痛心：無其他家長反映不當對待

新北市新莊區傳有私立幼兒園疑似不當對待幼兒案例，市議員陳乃瑜今（17）日陪同當事幼生母親舉行記者會提出指控。（記者黃子暘攝）

新北市新莊區傳有私立幼兒園疑似不當對待幼兒案例，市議員陳乃瑜今（17）日陪同當事幼生母親舉行記者會提出指控，並出具教師疑似拍擊幼生的錄音檔。記者致電該幼兒園尋求回應，園長否認指控並表示，教師可能一邊說話，一邊透過拍手或自己大腿、敲桌子等方式吸引孩子注意，錄音有許多想像空間，事發後園內也全校問卷調查，沒有其他家長反映教師不當對待，不實指控令人痛心。

當事幼兒園長表示，錄音檔想像空間實在太大，教師很認真執教，有時教師大聲10句，孩子還不見得在聽，為了吸引小朋友注意，教師常常會一邊發言，一邊拍手、大腿或桌子吸引孩子注意，認真執教的教師一定會稍微嚴格，希望在這段培育孩子品行的重點時期有所成長，而非讓孩子在教室跑來跑去面臨危險。

請繼續往下閱讀...

當事幼兒園長說，孩子不愛上學的原因很多，她也不願與家長如此硬性的說明，若家長覺得教師無法符合自己期待、要讓孩子離開，也只能尊重家長選擇，但不能因為教師不合期待就指控打人；當事幼生在園內就讀已一年多，並非短短這一個月，上課期間表現開朗，回家時也跟教師說再見。

當事幼兒園長指出，當事幼生轉學後，園內對班上剩餘18位幼生與全校問卷調查，並沒有其他家長反映有不當對待，被指控的2名教師也全力且坦然配合園內、教育局調查。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

教育局表示，因幼生家長陳情內容涉及多名未能確認幼生，調查小組先蒐集家長書面陳述，10名以上幼生家長表示其子女未遭不當對待；目前調查小組正持續進行相關人員訪談，完成調查報告後提送不適任人員認定委員會審議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法