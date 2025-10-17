為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑路面落差暴衝 7旬茶農駕小貨車翻落新北坪林山谷獲救

    2025/10/17 17:03 記者鄭景議／新北報導
    新北市坪林區今（17）日下午發生一起驚險的貨車翻落山谷意外，警消獲報趕抵救出受困車內的陳姓茶農。（記者鄭景議翻攝）

    新北市坪林區今（17）日下午發生一起驚險的貨車翻落山谷意外，警消獲報趕抵救出受困車內的陳姓茶農。（記者鄭景議翻攝）

    新北市坪林區今（17）日下午發生一起驚險的貨車翻落山谷意外。72歲的陳姓茶農採茶後，駕駛小貨車準備返家時，疑似因路面高低落差，導致車輛暴衝，整輛車翻落至苦苓腳6號路邊坡山谷，陳男受困車內，所幸警消獲報趕抵救援，稍早已順利吊掛上來送醫。

    新店分局今日下午2時57分接獲110通報，指稱坪林區苦苓腳一帶發生小貨車跌落山坡的交通事故，需緊急救助，轄區坪林分駐所員警獲報後立即趕往現場處理。

    經警方初步了解，駕駛人為72歲的陳姓男子。陳男採完茶葉後，準備駕駛小貨車返家，過程中疑因輪胎受路面高低落差影響，小貨車瞬間暴衝並翻落山谷邊坡。

    警消人員到場時，陳男雖意識清楚，但仍受困於扭曲變形的車內。坪林消防分隊人員立即展開救援行動。經過一番努力，終於在下午4時22分將受困的陳男成功吊掛上來。

    陳男隨即被送往新店耕莘醫院治療，初步檢查發現左手有撕裂傷，所幸沒有生命危險，詳細案發原因有待警方釐清。

