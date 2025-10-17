為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    他躲通緝扮女人北市陪酒！付不出700元車資被逮

    2025/10/17 16:59 記者徐聖倫／新北報導
    楊男（中）遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    楊男拿假證件企圖蒙混過關。（記者徐聖倫翻攝）

    〔記者徐聖倫／新北報導〕1名女子昨攔計程車前往新北市淡水，下車時沒錢付，計程車司機無奈只能報警。而酒氣薰天的女子不斷「盧」到場的員警，還直說「我胸部要掉出來了」，細查原來「她」是「他」，還是一名遭通緝6年的通緝犯，警方當場將他上銬逮捕。

    據悉，這名33歲楊姓男子平時以女裝示人，昨晚間他酒後在台北市西門町攔計程車，表示自己要到新北市淡水區淡金路三段，抵達目的地時，楊男稱自己錢不夠要上樓拿錢，才能付掉700元車資。但計程車司機擔心人跑掉，堅持不讓楊男上樓，同時報警處理。

    警方趕抵，一見到楊男打扮，小禮服加上黑絲襪，一頭長髮，講話聲音很細，還以為是女生。查驗身分時，楊男也拿出一張假身分證企圖蒙混過關，還不斷說「我的胸部要掉出來了」，並打電話借錢，折騰40分鐘仍付不出車資，警方只能將其帶回警所。

    經過指紋比對，確認楊男為男兒身，且因酒駕、詐欺等罪名遭通緝在案已6年餘。楊男供稱，自己女裝扮相在台北市特種營業場所陪酒，經濟狀況不穩定，警詢後依詐欺罪嫌，將楊男移送法辦。

