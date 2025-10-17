為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新手爸稱為妻做月子急需錢淪詐騙車手 警認不是理由依法送辦

    2025/10/17 16:32 記者劉慶侯／台北報導
    警方從劉嫌車內查獲毒品K他命等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方從劉嫌車內查獲毒品K他命等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市刑警大隊偵四隊，根據街頭監視畫面，循線逮獲擔任詐欺集團車手的28歲劉姓男子，被搜出毒品K他命。警訊中，他辯稱是因妻子做月子，他的薪資根本不夠花用，才想要賺快錢，毒品則是為了怕睡著沒接到工作才施用提神。警方認為他再有理由也不應作詐騙車手，訊後依毒品、詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

    警方表示，家住新北市新莊區52歲被害人，受「假交友、假投資」詐騙集團誆騙，先後被騙走10多萬元。警方根據資料，調閱監視器畫面以車追人，最後發現劉嫌出面接頭。警方循線追查劉嫌位在新北市林口區住處，昨（16）日一路尾隨正要出門待命接單的劉，趁對方停車時逮獲，並在車上搜出點鈔機、毒品K他命等證物。

    警方調查，劉嫌原是利用網路應徵司機工作，結果被吸納成為詐騙車手，每日至少接5至10單詐騙面交取款工作，每次取款成功可分5至6%的利潤，

    警訊中，劉嫌供稱現在工作實在太難賺到錢，且小孩剛出生、妻子做月子急需用錢，才會當車手接單。車上毒品也是因為怕睡著錯失接單機會，為了提神才放在車上施用，警方訊後依毒品、詐欺罪嫌將他送辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

