提升水域救援安全 大新竹18消防員潛水訓練10天

新竹縣政府消防局辦理潛水密集訓練，教授扇形搜索、Z型搜索溺水民眾等多項潛水課程。（新竹縣消防局提供）

消防員出勤水域救援，常見水域能見度極低，危險程度不亞於火警勤務，為提升水域救援的安全，新竹縣政府消防局針對大新竹地區執行潛水勤務的18名消防隊員，辦理為期10天潛水密集訓練，期讓學員瞭解水域相關潛水技能，還有善心民眾在訓練期間路過看到辛苦的訓練，特別匿名捐贈潛水裝備。

消防局表示，這項訓練10月4日至10月13日，在藍灣潛水訓練中心泳池及峨眉天然湖泊進行。由消防署外派主教吳主偉、周志騰帶領教官團隊，教授扇形搜索、Z型搜索溺水民眾等多項潛水課程，同時傳承救災經驗，鍛造出沉著冷靜的應變能力。

請繼續往下閱讀...

學員取得結訓證書相當不簡單，需於18分鐘內踢蛙鞋800公尺，以及6人1組輪流手持2顆4公斤的鉛塊踩水5分鐘等多項測驗標準。這次縣市聯合訓練的創舉，對於橫向支援上建立起共通語言，攜手守護大新竹地區鄉親生命財產安全。

消防局長陳中振表示，所謂「工欲善其事，必先利其器」，第一必備就是要有良好的裝備器材，在縣長楊文科及議會大力支持下，水下通訊設備暨潛水全面罩等相關潛水裝備、器材逐年成長完備，甚至有善心民眾在訓練期間路過時，發現消防訓練的辛勞，特別匿名捐贈相關潛水裝備，以提升大新竹地區同仁救災效率及出勤安全。

陳中振指出，竹縣消防局今年9月正式揭牌「消防安全衛生企劃科」，在職安法規頒布的元年，這次學員於下水訓練前，率先落實全面性的潛水體檢，大幅降低了訓練意外風險；此外，這個班期為全國第一屆消防署外派師資公安潛水初階班，相較以往更能依各縣市轄區特性適性調整訓練內容，在情境演練環節更貼近出勤救災環境。

新竹縣政府消防局辦理潛水密集訓練，期讓學員瞭解水域相關潛水技能。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局辦理潛水密集訓練，18名學員取得結訓證書。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局辦理潛水密集訓練，18名學員取得結訓證書。（新竹縣消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法