新莊私幼爆不當管教 家長哽咽控：錄音筆蒐證錄到疑似教師打人

新莊私立幼兒園爆不當對待幼兒，新北市議員陳乃瑜日陪當事幼生母親舉行記者會。（記者黃子暘攝）

新北市新莊區私立幼兒園傳出疑似不當對待幼兒，市議員陳乃瑜今（17）日陪當事幼生母親舉行記者會。幼生母親哽咽地說，兒子8月升小班後換老師，自此情緒低落、常常爆哭，反映教師疑似打人，8月底額頭也出現些微瘀青，園內卻無監視器，9月她在孩子書包放錄音筆，錄到疑似教師打人的聲音。教育局回應，9月5日獲報後即刻調查，若不當對待查證屬實，可裁處6000元至60萬元罰鍰，公布姓名及機構名稱，列管1年至4年或終身不得於教保服務機構任職。

幼生母親說，兒子睡前哭問，「媽媽我有乖嗎？我有做錯什麼事情嗎？為什麼老師都打我？」孩子也說，教師疑似會因為他們上大號而打人，因此畏懼排便。8月底她接孩子放學時，也發現孩子額頭些微瘀青，兒子說疑似為教師打他的手、頭、身體，翌日到幼兒園對質，園方堅稱另外一位老師在場，不可能打人，也無監視器可供對證。

幼生母親顫抖、哽咽地說，9月初她用錄音筆蒐證，不料錄到疑似孩子被打的聲音，隔天她要求退學費，園方沒有道歉，後續還疑似透過關係聯繫她婆婆，且通報至今涉事教師還在原班授課，針對兒子8月瘀青已有驗傷，不排除提告。

幼生母親補充，錄音檔聽到疑似遭受毆打的幼生有5、6人，已聯絡上其中一位幼生母親，其餘幼生已經轉學。

教育局回應，該班共18生，由2教師負責，幼生家長提供錄音檔可聽見教師語氣高亢大聲制止幼生奔跑、餐食管理及拍擊聲響，當事幼生已辦理離園，因涉及多名未能確認的幼生，初步調查蒐集家長書面陳述，10名以上幼生家長說其子女未遭不當對待。目前調查小組正持續進行相關人員訪談，完成調查報告後提送不適任人員認定委員會審議。

