    首頁 > 社會

    以「全聯」、「McDonald」設群組掩人耳目 警破網路販毒集團

    2025/10/17 16:15 記者陳建志／台中報導
    台中市警方破獲以「全聯」、「McDonald」當群組暱稱的販毒集團，起出依托咪酯煙彈、愷他命等毒品和現金。（記者陳建志翻攝）

    台中市刑大偵二隊年初進行網路巡邏時，發現有販毒集團，以「全聯」、「McDonald」、「新竹物流」等公司名稱作為群組暱稱掩人耳目，暗中卻是在販賣依托咪酯、愷他命等毒品，今年4月一舉查獲廖姓、林姓及熊姓3名嫌犯，以及依托咪酯煙彈22顆、愷他命93公克等毒品，並查扣33萬販毒所得，經檢察官偵辦近日偵結，將3人依毒品罪嫌起訴。

    警方調查，該販毒集團成立群組，並以「全聯」、「McDonald」、「新竹物流」等公司名稱作為群組暱稱掩人耳目，實際進行毒品買賣，發現廖姓、林姓及熊姓3名嫌犯縝密分工，分別擔任倉管、控機手及小蜜蜂，針對不特定客群以不特定的價格兜售新興毒品依托咪酯、梅錠及愷他命等毒品。

    台中市刑大偵二隊蒐證完成後，今年4月上旬持法院搜索票，一舉逮捕廖姓、林姓及熊姓3名嫌犯，並查獲第二級毒品依托咪酯煙彈22顆、第三級毒品愷他命93公克、含有第二級毒品反應的哈密瓜錠8包及販毒所得新台幣33萬餘元。

    警方發現，嫌犯3人分工縝密，於販毒群組接獲客戶訂單後，由廖嫌確認庫存貨源是否充足，向熊嫌確認後，再指揮林嫌駕駛租賃車輛前往兜售，警方蒐證過程還發現，熊嫌向廖嫌繳回販毒所得時，看著手上厚厚一疊鈔票笑得合不攏嘴，沒想到卻成為販毒鐵證，全數遭扣押沒收，全案經檢察官偵結後，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台中市警方破獲以「全聯」、「McDonald」當群組暱稱的販毒集團，起出依托咪酯煙彈、愷他命等毒品和現金。（記者陳建志翻攝）

