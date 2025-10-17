亞塞拜然拒發簽證!法官協會代表參加年會被擋 司法院說話了

中華民國法官協會發聲明。（記者楊心慧翻攝）

中華民國法官協會日前派6名法官前往亞塞拜然出席國際法官協會（IAJ）第67屆年會，卻因中國的關係被阻撓參加，團長林伊倫法官11日抵達時，更遭拒絕入境；司法院今聲明，表達最嚴正的關切與遺憾。

法官協會指出，原定派遣6名正式代表，出席10月於亞塞拜然巴庫舉行的國際法官協會年會，儘管主辦單位先前明確承諾，將協助辦理簽證及入境事宜，以落實IAJ一貫倡導的「包容與平等參與」原則，但我方代表最終仍未獲核發簽證或入境許可，也未收到任何正式拒絕通知或理由說明。

請繼續往下閱讀...

法官協會指出，在此情況下，我方5名代表被迫取消行程，而團長林伊倫法官於10月11日抵達亞塞拜然時，更遭拒絕入境。

法官協會認為，此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，也嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。

對此，司法院今天表示，對於主辦國亞塞拜然拒絕核發簽證與入境許可一事，表達最嚴正的關切與遺憾，中華民國法官協會代表團原定參與IAJ各項正式議程，包含中央會議、區域會議等，均屬專業交流，IAJ應維護世界法官憲章強調的「不受社會、經濟和政治壓力」之原則，確保所有會員國司法代表的平等參與權。

司法院指出，對於法官協會維護司法獨立與國際合作的信念，予以高度肯定，司法院未來將持續支持民間組織，向國際宣揚我國的自由法治，並與理念相近的各國司法機構合作，堅定捍衛我國司法國際地位與尊嚴。

