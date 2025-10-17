離譜！醉漢深夜闖靜宜大學女舍 脫到剩內褲

靜宜大學發生醉漢闖入宿舍事件。（記者張軒哲攝）

首次上稿 15:49

更新時間 16:17（新增校方說法）

台中市靜宜大學希嘉女舍昨日深夜發生一起醉漢闖入事件，還醉到脫衣，僅剩一件內褲，將酒瓶放置廁所前飲水機，嚇壞多名準備洗澡的女學生，教官到場帶離28歲男子，警方依社維法將男子送辦。

請繼續往下閱讀...

警方調查，昨日深夜23時10分，接獲校方通報。有酒醉男子闖入女生宿舍，警方立即趕赴現場，經校方人員指引進入校園，到達宿舍時28歲吳男已由教官帶出宿舍外。

由於吳男嚴重酒醉，警方依法實施管束，校方不提告訴，將依《社會秩序維護法》規定移送裁處。

警方已請轄內大專校院加強宣導學生宿舍出入安全管理，並將持續強化校園周邊巡邏，以維護學生及社區安全。呼籲民眾若發現可疑情事，應立即撥打110報案，共同維護社會秩序。

靜宜大學表示，希嘉學苑昨夜發生一名校外人士尾隨學生進入宿舍的事件，男子疑似酒醉，進入後坐於公共區域飲水機旁並脫去上衣，學生發現異常情況後，立即通知保全人員、校安人員及宿舍幹部到場，協助將該名男子帶離宿舍區域，全程依宿舍安全SOP處理，學生安全均無虞。

校方指出，宿舍全面採取門禁管制措施，進入宿舍須持學生證刷卡方可入內；夜間櫃檯亦有專任保全人員駐守，負責維護宿舍安全與秩序。針對本次事件，校方已全面檢視並加強宿舍出入控管及巡查機制，同時強化校外人士辨識、訪客登記與門禁安全宣導，防範類似事件再度發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

靜宜大學發生醉漢闖入女舍事件。（記者張軒哲翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法