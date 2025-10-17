公親變事主！2男勸架不成反遭推擠 掏彈簧刀恫嚇遭法辦

警方據報發生街頭鬥毆亮刀事件，派員到場壓制亮刀的張男等人。（記者邱俊福翻攝）

公親變事主！台北市信義區夜店商圈今天凌晨有2名酒醉男子在街頭爆發口角衝突，相互鬥毆，比武技，一來一往，路過的2名黑衣男見狀，上前擋在2人中間勸架，過程中2黑衣男認為對方不聽勸，還推擠他們，竟將其中一人壓在地上打，造成臉部滿是傷，並掏出隨身彈簧刀恫嚇另一人，轄區警方據報即時到場帶回4人，訊後依恐嚇及社會秩序維護法偵辦，並將深入了解亮刀2黑衣男是否有黑幫背景。

警方初步調查，今天凌晨2時許，吳男與賴男2人酒後在商圈內起口角糾紛，便在街頭爆發互毆，當時身穿黑衣的張男與魏男2人偕伴，剛好路過，見此情況，為了勸架，跑到互毆的2人中間，一邊勸一個，架開2人；據目擊者在社群網站PO文，當時賴男被勸上計程車先離開現場，另賴男因要等候其他友人，不願離去，竟遭張、魏2人壓制在地面，打巴掌痛毆，造成臉部多處瘀青。

請繼續往下閱讀...

不久，先離去的賴男折返現場，跟張、魏2人發生推擠，張男見勸架不成，遂從口袋拿出彈簧刀指著賴男吆喝，賴男見對方竟亮刀，嚇得趕緊到跑到附近的台北市警信義分局三張犁派出所報案，警方據報派員趕抵，立即壓制涉嫌持刀的張、魏2人，並將4人帶回派出所偵訊。

警訊時，雖雙方暫不提出傷害告訴，警方仍將4人依恐嚇、社會秩序維護法罪嫌偵辦。

