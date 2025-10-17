女員工胸部刺青 女主管「要不要穿比基尼上班」被記1小過

公務員胸部刺青，上司說「妳胸部（刺青）好看，是否要穿比基尼來上班？」結果上司被記1 小過，法院認裁決適當。（資料照，記者顏宏駿攝）

彰化縣一名公務機關的女主管，對一名女下屬手臂、胸下刺青有微詞，對同事大聲說道「妳手臂有刺青，就是要露出來給人家看漂亮的手，那麼妳胸部（刺青）好看，是否要穿比基尼來上班？」這句話惹惱女下屬，加上之前也對她說「妳不能穿短裙，否則被看光光」女下屬氣得提出性騷擾申訴。經內部調查，女主管被認定「權勢性騷擾」成立，被記1小過、3年內不得擔任性平講座講師，並接受性平輔導。

女主管認為自己的言論是善意關心，並沒有權勢性騷，她認為決議過程有瑕疪，向彰化地方法院提出異議，但日前法院審理後，認為裁決適當，駁回其訴。

請繼續往下閱讀...

女主管說，下屬前來面試時，她沒有看到對方手部有刺青，之後來上班開始穿短袖，她才發現對方手部刺青，對於「刺青文化」她蠻習以為常的，可是手和胸部（有刺青）就是願意露出來讓大家看，讓大家讚美，同樣道理，胸部很漂亮，想要被讚美，「是不是就要穿比基尼？」她強調，自己的說詞並沒有性意圖，出發點是關心對方。

女下屬表示，在辦公場所以跨越辦公室音量討論下屬身體隱私部位，已造成敵意工作環境；而「穿短裙」評論確涉特定性別穿著，且兩人關係並不熟稔，言論已超出適當界線。

針對言論是否構成性騷擾，法院採用「合理被害人」標準，認為「比基尼」言論涉及部屬胸口下方隱私部位刺青，在工作場合公然討論並無必要。「短裙」評論出現在討論病情時，帶有揶揄語氣，意指暈倒可能導致身體私密部位曝光。兩造關係並不親近，言論已造成敵意、冒犯性工作環境。

關於懲戒比例原則，法院認為機構身為推動性平單位，對員工言行要求本應更嚴格，且原告行為非屬單次，記1小過等處分並未違反比例原則。判主管敗訴，全案正上訴中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法