    首頁 > 社會

    深化修復式司法理解與實踐 高檢署邀促進者對談

    2025/10/17 15:59 記者王定傳／台北報導
    資深修復促進者陳怡成律師與談。（高檢署提供）

    資深修復促進者陳怡成律師與談。（高檢署提供）

    為深化檢察體系與犯罪被害人保護機構對修復式司法理解與實踐，高檢署今日邀集法務部、各地檢署主任檢察官、檢察官、觀護人及承辦修復式司法的個案管理員、社工人員與財團法人犯罪被害人保護協會同仁，共同觀賞法國電影《那些受傷的臉孔》；映後並邀請資深修復式司法促進者陳怡成律師與談，分享其在實務推動中對被害人復原歷程的觀察與省思，從國際與在地經驗出發，探討修復的真義——修復的不是關係，而是生命。

    高檢署檢察長張斗輝表示，傳統以懲罰為主的司法系統，雖然能有效的維持社會秩序，但在回應被害人創傷、促進加害人責任感，以及修補社會關係上，仍有努力空間。也因此，法務部持續積極推動修復式司法措施，刑事訴訟法更於2019年增列檢察官於偵查中、法官於審理中得轉介修復等規定，將修復式司法法制化，皆在彰顯我國對於被害人權益及柔性司法的重視。

    法務部保護司專門委員張哲銘則表示，法務部自99年起辦理修復式司法迄今年8月止，各地檢署總計收案3122件，進入對話後雙方達成協議的件數佔71.1％，超過7成4的被害人表示「感受到司法正義獲得實現」，有9成以上加害人承諾「將以行動避免類似事件重演」，這些數字背後，反映的不僅是制度的運作，更是人心的轉化與信任的重建。法務部也將持續以此理念為核心，讓司法不只制裁，更成為連結與療癒的力量。

    高檢署並表示，本次觀影及與談活動，透過陳怡成的專業引導與深度對話，讓在場的相關工作人員及犯保人員更能體察修復過程中被害人的心理歷程與需求，培養敏銳的「被害人感受力」與修復視角；高檢署將持續協助法務部推動修復式司法制度，陪伴受傷的人，重新走回生命的道路，恢復對人與社會的信任。

