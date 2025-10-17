店門口沒畫紅黃線 駕駛停車惹口角、被咖啡名人拿刀嗆聲

1名駕駛昨晚7時許開車行經新北市板橋區某巷弄，他發現一家已打烊的咖啡店門口沒有畫設紅黃線，於是將汽車停在店門口。這時咖啡店長楊姓男子走出來表示不准停車，雙方發生口角，最後楊男爆發入內拿出西瓜刀嗆聲「你要停多久？」汽車駕駛則報警控告其恐嚇。而楊男來頭也不小，是多屆咖啡國際賽事評審，在業界小有名氣。

據悉，楊男在台灣咖啡業界具知名度，為賽事國際評審、講師和烘豆師，曾在2023、2024 世界咖啡大賽擔任評審，以及2024 年世界盃烘豆台灣賽主審。

昨晚該汽車駕駛行經板橋區文化路二段369巷找尋車，看到楊男的咖啡店已打烊，於是將汽車停在門口。楊男見狀走出店門，告訴駕駛店門口妨礙到咖啡店的出入，駕駛則主張沒有紅黃線就是可以停，堅持不走人，雙方當街發生口角。

楊男不甘示弱，返回店內拿出西瓜刀，對著駕駛嗆聲「你要停多久？」「你要走了嗎？」駕駛直接撥打110報案，楊男則當下走人。警方抵達時只剩駕駛，隨後警方根據監視器追查楊男，確定身分後發出通知請他到案說明，將依恐嚇罪嫌偵辦。

本案件引爆後，網路上輿論一面倒支持汽車駕駛，認為沒有畫設紅黃線就是可以停，竟還拿刀威脅，諷刺表示要去他的咖啡店學習「刀法」，Google評論上也被狠刷負評剩2.6顆星。

