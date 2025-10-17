為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭阿玉山傳2山友失聯 警消趕「風神」來襲上山搜索

    2025/10/17 15:35 記者王峻祺／宜蘭報導
    消防人員組隊進入阿玉山搜索失聯山友。（宜蘭縣消防局提供）

    消防人員組隊進入阿玉山搜索失聯山友。（宜蘭縣消防局提供）

    準颱風「風神」來勢洶洶，週末宜蘭山區恐降豪雨，16日傳出有2名山友攀登蘭陽五大名山之一的阿玉山後失聯，警消獲報隨即組隊入山搜索，截至今天下午仍無所獲，但會持續把握時間協尋，盼能趕在颱風來襲前找到人。

    家住宜蘭市的65歲陳姓山友，昨向妻子說要攀爬阿玉山，清晨5點半與住在員山鄉的60歲黃姓男子，一起前往位於福山植物園專用道路2.3公里處的阿玉林道入口，2人入山後，須走4.7公里才會抵達阿玉山登山口，從登山口至登頂，路途約3公里。

    登頂過程雖僅3公里，但進入登山口後就是嚴峻考驗，海拔1400多公尺的阿玉山，山徑狹窄、林相複雜，加上部分路段被植被淹沒，以及現場霧氣瀰漫，還有一段山路是芒草箭竹林，一不留神就容易迷失方向，過去曾發生多起山友迷途事件。

    陳、黃2名山友昨入山後，因到傍晚遲遲未下山，陳妻聯繫不上丈夫，緊急向消防局通報，消防人員到場發現車輛還在登山口，隨即組隊上山搜尋，截至今天下午仍未發現2人身影，由於颱風即將到來，山區雨勢不容小覷，搜救隊將加緊搜救腳步，盼能盡快在豪雨來臨前，找到2名失聯者。

    阿玉山登頂過程林相複雜，消防人員組隊入山協尋失聯者。（宜蘭縣消防局提供）

    阿玉山登頂過程林相複雜，消防人員組隊入山協尋失聯者。（宜蘭縣消防局提供）

