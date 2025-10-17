前議員林穎孟控家暴 前夫林致光否認動手：指控不實

前議員林穎孟（右）控遭家暴，前夫林致光（左）則否認動手，表示指控不實。（資料照，本報合成）

前台北市議員林穎孟，因涉詐領助理費3萬多元、圖利前男友葉曜彰的公關公司21萬元，一審被判刑3年8月、5年8月，上訴二審中；審理期間其前夫、誠泰文教基金會董事長林致光向法院聲請退還偵查期間代付的100萬元交保金，使二人密婚又離婚的消息曝光，後來林穎孟控告林致光於婚姻期間對她家暴，北檢今年8月起訴；台北地院今開庭，林致光否認家暴，認為分手要好好溝通，「不應該用旁門左道、甚至不實提告，這是不好的示範」。

林致光聲請勘驗林穎孟的手機蒐證影片，檢方聲請傳喚林穎孟作證。法官定12月12日再開庭，將傳喚林穎孟作證。

林穎孟與林致光於2022年12月秘密結婚，隔年2023年8月雙方鬧翻，2024年1月登記離婚。2022年北檢調查林穎孟涉貪污案時，林致光為她支付100萬元交保金，林穎孟被起訴後，林致光於2024年1月向北院聲請退保，2人婚事才曝光，法官裁准退保，使林穎孟另尋保人、保金才獲釋。

林穎孟後來控告林致光於婚姻期間對她家暴傷害，指出2023年9月15日深夜，她剛手術完畢、返家休息時，林致光要求她歸還他買的上衣，拉扯她身披的棉被、爭搶手機，害她跌倒而右膝瘀青。

林致光今年8月北檢起訴後，聲明指出，林穎孟曾在法庭內要求5000萬元的夫妻剩餘財產分配，他希望能回歸理性，依法處理。

北院今開庭，不公開審理，據悉，林致光否認施暴。庭訊後林說，（家暴）都是沒有的事情，當天沒有和林穎孟有身體接觸，不清楚她的傷勢從何而來，證據上也沒有看到，不曉得這段婚姻對她怎麼變成這樣的結果，「出乎我意料之外」；他說夫妻之間即使氣氛不好，還是要好好溝通，用正確方式溝通，「不應該用旁門左道、甚至不實提告，這是不好的示範」。

