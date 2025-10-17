投資虛幣109萬一個月變200萬？ 向友「報喜」才知被騙了

員警見女車手現身，將她逮捕。（警方提供）

彰化員林婦人阿雯，投資虛擬貨幣，一個月內投入109萬元購買，投報率超過1倍，已經來了200多萬，她「呷好道相報」，將自己的「戰果」告訴好友，好友驚覺阿雯應該中了投資詐騙，前往警局「印證」果然「中招」，同行的友人只能唱時下的夯曲安慰她「原本是匆匆容容，游刃有餘，現在是連滾帶爬」。

好友探詢阿雯的投資模式，下載集團的虛擬貨幣APP，再派人到府收款，APP上的投資表現，根本都是被設定好，一切是假的。阿雯知道投資落空，便跟警方配合，用30萬元釣出車手，埋伏在側的員警，見王姓女車手現身，立即逮捕。全案依違反詐欺、洗錢防制法案移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

王姓女車手表示，她在網路尋找家庭代工，想要貼補家用，點進查看，對方說「家庭代工」的工作已沒有了，現在只有幫忙跑腿收費用的工作，他一上工就被逮。

員林分局表示詐騙集團常用以Facebook、Instagram及Threads等新興社交軟體，成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼引導民眾加入偽冒的投資LINE群組，並誘使民眾下載不明的投資軟體APP進行投資。

警方提醒，投資必定有風險，在投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙，在進行投資理財時，務必再三留意，遇有任何可疑狀況請勿慌張，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

員警在女車手身上查扣現金。（警方提供）

