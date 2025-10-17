為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    通緝犯派出所逃脫、女友駕車協助落跑 皆被判刑

    2025/10/17 14:31 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市警四分局大武崙派出所2名警員今年4月逮獲1名葉姓通緝犯，一時疏忽未上銬，讓葉趁隙從派出所逃脫，再跳上黃姓女友的車落跑。基隆地院日前審結，依犯脫逃罪分別判處葉男、黃女3月與2月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆市警四分局大武崙派出所2名警員今年4月逮獲1名葉姓通緝犯，因疏忽未上銬，讓葉趁隙從派出所逃脫，再跳上黃姓女友的車落跑。基隆地院日前審結，依犯脫逃罪分別判處葉男、黃女3月與2月徒刑。至於逮獲葉男的2名警員，則獲檢察官處分緩起訴。

    判決指出，基隆市警四分局大武崙派出所楊姓、王姓警員，今年4月21日凌晨1時13分，在轄內一家汽車旅館查獲葉姓通緝犯，隨即將他帶回派出所偵辦，當晚與葉男一起投宿的黃女則開車跟著前往派出所。

    未料，王、楊員將葉帶回派出所時，葉男發現王、楊員並未對他使用戒具，凌晨2時許，趁王、楊員不注意時，狂奔出派出所大門，跳上黃女的車，並大喊踩油門成功脫逃；還好，葉男逃了沒多久，又被警方逮回。

    判決指出，葉明知遭通緝被警方逮捕，卻趁隙脫逃，黃女還出手幫忙，2人均無視國家公權力，欠缺法治觀念，行為確實不妥，考量2人均坦承犯行，依葉男、黃女犯脫逃罪，分別判處3月與2月徒刑，可上訴。至於楊、王員獲得檢方處分緩起訴。

