又傳假冒檢警詐騙遭破獲 宜蘭詐欺案較去年少21％

宜蘭縣警察局蘇澳警分局今天邀請藝人蔡佳麟（紅背帶）擔任反詐大使，警察局長劉炯炫（中）與反詐同仁、金融單位合影。（記者王峻祺攝）

宜蘭警方日前偵破檢警詐騙案，成功保住林婦餘生百萬積蓄，將鍾姓車手依詐欺等罪送辦，蘇澳警分局今天邀請藝人蔡佳麟擔任反詐大使，分享自己也曾誤信詐團「抽中轎車」話術險被騙經驗。宜蘭縣警察局長劉炯炫說，宜蘭今年截至目前詐欺案較去年同期減少約21％，感謝各界一起投入防詐工作。

蘇澳警分局偵查隊長葉俊龍說，蘇澳林婦接獲詐騙電話，聲稱「戶政資料」遭人申請貸款，詐團甚至假冒檢察官及警官，說婦人涉嫌重大洗錢案件，讓她心生恐懼，還被囑咐要將財物交付監管，才能免除刑責。

她說，好在婦人的丈夫聽見對話，機警向警方求證後，證實是詐騙，並配合誘捕，成功查獲鍾姓車手，查扣現金72萬元、安非他命毒品及偽造執行命令等證物，全案依詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送宜蘭地檢署。

受邀擔任反詐大使的蔡佳麟也透露，曾接獲科技公司來電，說他抽中一輛轎車，為了取信還要他隔天看報紙，果真刊登他部分姓名，為取信更要他打給另名得獎者，就在要進一步取車時，突說先匯一筆2萬元「托運費」，才驚覺有詐，提醒民眾詐騙手法不斷翻新，甚至利用媒體製造逼真假象，不得不防範。

宜蘭縣警察局長劉炯炫說，宜蘭今年1月至9月，每月平均受理件數254件、財損1億1760萬餘元，跟去年平均受理件數322件、財損1億9359萬餘元相比，皆有大幅降低；其中9月受理203件，更創近2年最低。

他說，打擊詐騙需政府與全民共同合作，未來將持續強化情資整合、跨縣市聯防，並積極查緝詐騙機房與人頭帳戶，同時提醒民眾，遇到可疑情況，務必冷靜，並撥打165反詐騙專線或110求證。

