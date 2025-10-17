台東、關山分局破獲住宅及宮廟連續竊盜案 籲認領失物

台東及關山分局聯手偵破連續竊盗案，起出贓物。（記者黃明堂翻攝）

台東縣警察局關山分局與台東分局在台東地檢署指揮下，聯手偵破一名男子涉嫌多起連續竊盜案件，嫌犯目前已被法院裁定羈押，全案持續偵辦中，並查扣大批贓物，另呼籲受害民眾可至關山警察分局偵查隊認領。

台東分局自本（10）月初以來，陸續接獲展覽館及商店竊案報案，警方立即展開調查，透過監視器畫面鎖定一名男子涉案重大。同期間，關山地區也接連發生宮廟竊案，經員警比對影像後，發現作案手法相似，疑為同一人所為。為加速破案，台東地檢署指揮成立由台東分局與關山分局共同組成之聯合專案小組，全力整合情資與調查方向。

專案小組歷經多日跟監與蒐證，於10月15日晚間，掌握該名男子行蹤後，持台東地檢署核發之拘票，在台東市區將其拘提到案；隨後並持搜索票前往其位於關山鎮的住所執行搜索，查扣多項疑似贓物。該男子到案後雖矢口否認，辯稱與案件無關，但專案小組掌握之影像證據明確，且現場查獲大批失竊物品，經清查後，確認其涉及多起竊案，全案依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

關山警察分局指出，該男子行為反覆，疑長期以竊盜維生，並曾於今年7月間因拒檢駕車衝撞警方而遭制伏，顯見其具高度治安危險性。專案小組已向檢方建請聲押，經檢察官複訊後，法院認其惡行重大及有逃亡之虞，裁定羈押。警方後續將持續追查是否仍涉及其他案件，並協助檢方釐清贓物流向。前查扣之贓物，已由專案小組清點造冊，後續將公告通知失主認領，民眾可持相關證明文件或報案單，至關山或台東分局查詢認領。

