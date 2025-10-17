何沛紳花蓮救災受傷有感 捐贈基隆特種搜救隊器材

何沛紳（中）花蓮救災右腳骨裂，有切身之痛，捐贈基隆特種搜救隊器材，讓第一線人員更安全。（記者盧賢秀攝）

花蓮堰塞湖發生溢流，光復鄉災情嚴重，基隆市工務處與環保局等單位和協力廠商組成救災隊，9月25日前往花蓮協助救災，搶通道路，救災隊領隊何沛紳開山貓清除大型木頭時，翻覆壓到右腳造成骨裂，他深感救災人員辛苦和器材設備的重要性。基隆市成立專責特種搜救隊，15日舉行捐贈儀式，何沛紳捐贈器材，提升特搜隊救災能量並確保第一線人員安全。

「乾泰豐營造有限公司」總經理何沛紳，在今年7月南台灣受水災重創，到處淹水、土石流，他也調集機具與市府工務處等單位南下嘉義協助救災復原工作。這次花蓮光復鄉災情嚴重，他與工務處和環保局的團隊22人再度投入救災工作，持續清淤搶通道路。

請繼續往下閱讀...

沒想到救災工作第4天，何沛紳開著山貓清除超大木頭時，山貓突然翻覆壓到何沛紳的右腳，經檢查骨頭裂開，但他忍痛在災區指揮救災，直到第7天道路搶通後才帶隊回基隆。

持續參與救災工作，還因此受傷，他深感救災人員辛苦和器材設備的重要性。基隆市成立特種搜救隊，民間團體合力捐贈總值約800萬元的後勤設備，物資包括基地三米帳篷、個人帳篷、裝備運輸車及照明設備，強化特搜隊的後勤支援與行動效能，確保第一線救災人員的安全，何沛紳義不容辭捐助器材，他右腳裹著紗布、拄著枴杖，副市長邱佩琳特地慰問何沛紳及所有搜救隊的辛勞。

何沛紳花蓮救災右腳骨裂，仍堅守救災工作。（記者盧賢秀攝）

何沛紳花蓮救災右腳骨裂，仍堅守救災工作。（記者盧賢秀攝）

基隆市救災人員協助花蓮光復災區搶通道路。（基隆市政府提供）

基隆市救災人員協助花蓮光復災區搶通道路。（基隆市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法