赴柬埔寨攻讀博士？ 新竹碩士男險遭詐騙70萬

新竹市碩士男欲攻讀柬埔寨博士班，到銀行臨櫃欲匯70萬學費，行員察覺有異通報警方，警方一查竟是詐騙，讓碩士男保住積蓄。（記者洪美秀翻攝）

新竹市擁碩士學歷男子透過某公司媒介可到柬埔寨國際科技大學攻讀博士，但需花70萬元學費，男子日前到銀行臨櫃準備匯款時，銀行員察覺有異，認為可能遭詐騙而通報，經警方到場了解及說明，碩士男才驚覺可能被詐騙，及時取消匯款後，成功阻詐，碩士男也保住辛苦存的積蓄。

警方表示，10月13日13時許，接獲某金融機構行員通報，報稱1名男子欲臨櫃匯款，經行員關懷提問後，認為可能遭詐騙，警方到場了解後，碩士男提到欲攻讀博士班，聽朋友推薦，透過某公司媒介可就讀柬埔寨國際科技大學博士班，因此到銀行要匯款學費70萬元給該公司。員警到場後協同男子進行查證，並詢問該公司、大學及推薦好友等相關細節耐心勸說，男子才驚覺受騙取消匯款，才得以保住辛苦存下的積蓄。

警方表示，金融機構是防堵詐騙金流的第一道防線，詐騙手法日新月異，即使高學歷也可能受騙，提醒民眾注意並循正常管道了解留學各項資訊，避免上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

