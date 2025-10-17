市價逾15億！彰化線西製毒工廠被抄5人收押起訴 查扣1756公斤毒品

刑事局中打破獲彰化線西鄉的愷他命製毒工廠，起出市價約15億，總重1756公斤的愷他命成品、半成品。（記者陳建志攝）

刑事局中部打擊犯罪中心今年6月接獲情資，有毒品犯罪集團藏身彰化縣線西地區一處鐵皮廠房，暗中製造三級毒品愷他命，報請台中地檢署檢察官陳東泰指揮偵辦，經蒐證後6月19日持搜索票，出動維安特勤隊，當場逮捕陳姓主嫌等5人聲押獲准，並在現場查扣愷他命成品628公斤及半成品1228公斤，合計1756公斤，市價約15億，經偵查終結，今天依製造毒品罪嫌將陳男等5人提起公訴。

刑事局中打表示，今年6月接獲線報，有製毒犯罪集團，為避免製毒過程散發的化工異味引起周圍居民察覺，刻意選定在彰化縣線西鄉工廠林立區域，承租近500坪的鐵皮廠房，意圖利用相鄰的塑膠及機械工廠也會溢散化學物品氣味的特性，掩人耳目進行製毒。

經報請台中地檢署檢察官陳東泰，指揮刑事局、台中市警局大雅分局、太平分局及彰化縣警察局和美分局、員林分局進行偵辦，蒐證完成後，今年6月19日持法院核發搜索票，出動維安特勤隊破壞鐵門直搗製毒工廠，當場逮捕陳姓主嫌，以及謝姓、楊姓、林姓及徐姓等4名共犯。

並在現場查獲塑膠桶、鐵桶等製毒工具，以及愷他命成品628公斤及半成品1228公斤、手機、製毒用化工原料及製毒工具1批等證物，調查完畢後移送台中地檢署偵辦，5名犯嫌均由法院裁定羈押，並持續追查毒品流向。

全案經台中地檢署檢察官偵結終結，除查獲毒品依銷燬作業辦法等規定，核發命令取樣後銷燬，今天也依製造毒品罪嫌將陳男等5人提起公訴。

刑事局中打結合台中、彰化警方，破獲藏身在鐵皮工廠的愷他命製毒工廠，查獲相關製毒工具。（記者陳建志翻攝）

刑事局中打查緝毒品，出動維安特勤隊破壞鐵門，直搗彰化線西鄉的製毒工廠。（記者陳建志翻攝）

