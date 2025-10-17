為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    市價逾15億！彰化線西製毒工廠被抄5人收押起訴 查扣1756公斤毒品

    2025/10/17 13:16 記者陳建志／台中報導
    刑事局中打破獲彰化線西鄉的愷他命製毒工廠，起出市價約15億，總重1756公斤的愷他命成品、半成品。（記者陳建志攝）

    刑事局中打破獲彰化線西鄉的愷他命製毒工廠，起出市價約15億，總重1756公斤的愷他命成品、半成品。（記者陳建志攝）

    刑事局中部打擊犯罪中心今年6月接獲情資，有毒品犯罪集團藏身彰化縣線西地區一處鐵皮廠房，暗中製造三級毒品愷他命，報請台中地檢署檢察官陳東泰指揮偵辦，經蒐證後6月19日持搜索票，出動維安特勤隊，當場逮捕陳姓主嫌等5人聲押獲准，並在現場查扣愷他命成品628公斤及半成品1228公斤，合計1756公斤，市價約15億，經偵查終結，今天依製造毒品罪嫌將陳男等5人提起公訴。

    刑事局中打表示，今年6月接獲線報，有製毒犯罪集團，為避免製毒過程散發的化工異味引起周圍居民察覺，刻意選定在彰化縣線西鄉工廠林立區域，承租近500坪的鐵皮廠房，意圖利用相鄰的塑膠及機械工廠也會溢散化學物品氣味的特性，掩人耳目進行製毒。

    經報請台中地檢署檢察官陳東泰，指揮刑事局、台中市警局大雅分局、太平分局及彰化縣警察局和美分局、員林分局進行偵辦，蒐證完成後，今年6月19日持法院核發搜索票，出動維安特勤隊破壞鐵門直搗製毒工廠，當場逮捕陳姓主嫌，以及謝姓、楊姓、林姓及徐姓等4名共犯。

    並在現場查獲塑膠桶、鐵桶等製毒工具，以及愷他命成品628公斤及半成品1228公斤、手機、製毒用化工原料及製毒工具1批等證物，調查完畢後移送台中地檢署偵辦，5名犯嫌均由法院裁定羈押，並持續追查毒品流向。

    全案經台中地檢署檢察官偵結終結，除查獲毒品依銷燬作業辦法等規定，核發命令取樣後銷燬，今天也依製造毒品罪嫌將陳男等5人提起公訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    刑事局中打結合台中、彰化警方，破獲藏身在鐵皮工廠的愷他命製毒工廠，查獲相關製毒工具。（記者陳建志翻攝）

    刑事局中打結合台中、彰化警方，破獲藏身在鐵皮工廠的愷他命製毒工廠，查獲相關製毒工具。（記者陳建志翻攝）

    刑事局中打結合台中、彰化警方，破獲藏身在鐵皮工廠的愷他命製毒工廠，查獲相關製毒工具。（記者陳建志翻攝）

    刑事局中打結合台中、彰化警方，破獲藏身在鐵皮工廠的愷他命製毒工廠，查獲相關製毒工具。（記者陳建志翻攝）

    刑事局中打查緝毒品，出動維安特勤隊破壞鐵門，直搗彰化線西鄉的製毒工廠。（記者陳建志翻攝）

    刑事局中打查緝毒品，出動維安特勤隊破壞鐵門，直搗彰化線西鄉的製毒工廠。（記者陳建志翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播