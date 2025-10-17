租農地掩埋營建廢棄物、污染逾萬平方公尺 31人被起訴

39歲徐姓男子為桃園市八德區樂Ｏ公司負責人，涉嫌以欺騙手段獲得地主同意，甚至還向地主誆稱承攬航空城工程，長期以龍潭區、桃園區、大園區等土地作為非法營建剩餘土石方等廢棄物場址，案經檢方指揮偵辦查獲，檢察官認為受害土地3筆，且致生本案山坡地水土流失及農地難以農作結果，遭污染面積共達1萬137平方公尺，因違反廢棄物清理法等案件偵結，將徐男等31人提起公訴。

檢警調指出，徐姓男子等人於2024年9月10日向龍潭竹Ｏ段黃姓地主佯稱協助清理土地上之廢棄物及施作簡易水保工程，致使黃姓地主同意出借土地，徐就將大量工地產生的營建廢棄物運送至竹Ｏ段土地掩埋，並以機具整平。

桃園區皮寮段土地則是徐男向蘇姓地主佯稱，承租土地是供放置工具、機具及板模等物品使用等語，致使蘇姓地主以每月租金3萬元出租土地；另砂石場洗選砂石製程中因添加高分子凝聚劑等化學藥劑 （Polymar）產生事業廢棄物無機性污泥，必須進合法處理場所處理，但徐姓男子仍非法收受將旺Ｏ砂石場的無機污泥入場掩埋，使砂石場獲利達1200餘萬元。

檢察官今年6月指揮保安警察第七總隊等單位針對3地點開挖，發現龍潭現場堆積之土石夾雜紅磚、混凝土塊、鋼筋、磁磚、大量瀝青廢料等營建廢棄物，全案並查扣犯案大型機具、吊車、挖土機10餘輛。

