為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    租農地掩埋營建廢棄物、污染逾萬平方公尺 31人被起訴

    2025/10/17 13:04 記者謝武雄／桃園報導

    39歲徐姓男子為桃園市八德區樂Ｏ公司負責人，涉嫌以欺騙手段獲得地主同意，甚至還向地主誆稱承攬航空城工程，長期以龍潭區、桃園區、大園區等土地作為非法營建剩餘土石方等廢棄物場址，案經檢方指揮偵辦查獲，檢察官認為受害土地3筆，且致生本案山坡地水土流失及農地難以農作結果，遭污染面積共達1萬137平方公尺，因違反廢棄物清理法等案件偵結，將徐男等31人提起公訴。

    檢警調指出，徐姓男子等人於2024年9月10日向龍潭竹Ｏ段黃姓地主佯稱協助清理土地上之廢棄物及施作簡易水保工程，致使黃姓地主同意出借土地，徐就將大量工地產生的營建廢棄物運送至竹Ｏ段土地掩埋，並以機具整平。

    桃園區皮寮段土地則是徐男向蘇姓地主佯稱，承租土地是供放置工具、機具及板模等物品使用等語，致使蘇姓地主以每月租金3萬元出租土地；另砂石場洗選砂石製程中因添加高分子凝聚劑等化學藥劑 （Polymar）產生事業廢棄物無機性污泥，必須進合法處理場所處理，但徐姓男子仍非法收受將旺Ｏ砂石場的無機污泥入場掩埋，使砂石場獲利達1200餘萬元。

    檢察官今年6月指揮保安警察第七總隊等單位針對3地點開挖，發現龍潭現場堆積之土石夾雜紅磚、混凝土塊、鋼筋、磁磚、大量瀝青廢料等營建廢棄物，全案並查扣犯案大型機具、吊車、挖土機10餘輛。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播