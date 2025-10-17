為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃園3處土地遭染指！棄土集團謊稱「免費整地」濫倒 31人被訴

    2025/10/17 12:40 記者黃宜靜／台北報導
    環檢警聯手查獲徐姓主嫌為首的棄土集團，涉嫌於桃園市龍潭區、桃園區與大園區等3處山坡地及農地，大量傾倒營建廢棄物及廢土。（圖由環管署提供）

    地主出租土地要小心！近日環檢警聯手查獲徐姓主嫌為首的棄土集團，涉嫌於桃園市龍潭區、桃園區與大園區等3處山坡地及農地，利用堆置工程材料、免費施作水土保持工程等名目，取得地主同意使用或租用土地後，非法大量傾倒營建廢棄物及廢土，經桃園地檢署偵結，依「廢棄物清理法」、「水土保持法」、「都市計畫法」等法規，起訴徐姓主嫌及清除機構、司機、上游砂石場等31人及6家公司法人。

    環境部環管署北區環境管理中心主任魏文宜表示，今（2025）年6月份環境部、桃園地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊、刑事局中部打擊犯罪中心、桃園市政府環保局、警察局等多個單位聯手，兵分多路執行搜索，查獲徐姓主嫌為首的棄土集團，涉嫌於桃園市龍潭區、桃園區與大園區等3處山坡地及農地，大量傾倒營建廢棄物及廢土。

    魏文宜指出，該集團由徐嫌尋覓適合回填的隱密場址後，以堆置工程材料、免費施作水土保持工程等名目，取得地主同意使用或租用土地；再向營建工地、砂石場等來源收受營建廢土、廢棄物或廢水處理設施所產生之污泥。

    魏文宜說明，原應經再利用機構或土石方資源分類場妥善處理，且依規定均不得回填於農地，但為了去化這些廢棄物，業者成立「園藝」公司，將廢污泥包裝成園藝用之土方，規避環保人員查緝，非常狡猾。徐嫌未經主管機關許可，提供土地堆置、掩埋廢棄物，已涉犯「廢棄物清理法」第46條規定。

    魏文宜提醒地主，近來廢土、營建廢棄物棄置案頻傳，切勿輕易輕信業者免費提供整地、土方回填等引誘，將土地提供給不法業者使用；如承租者有異常使用情形，應儘速向警政機關、環保單位通報，避免土地遭不法棄置廢棄物。

    該集團由徐嫌尋覓適合回填的隱密場址後，以堆置工程材料、免費施作水土保持工程等名目，取得地主同意使用或租用土地；再向營建工地、砂石場等來源收受營建廢土、廢棄物或廢水處理設施所產生之污泥。（圖由環管署提供）

    環檢警聯手查獲徐姓主嫌為首的棄土集團，涉嫌於桃園市龍潭區、桃園區與大園區等3處山坡地及農地，大量傾倒營建廢棄物及廢土。（圖由環管署提供）

    環檢警聯手查獲徐姓主嫌為首的棄土集團，涉嫌於桃園市龍潭區、桃園區與大園區等3處山坡地及農地，大量傾倒營建廢棄物及廢土。（圖由環管署提供）

