黑心棄土集團「假園藝真倒廢土」！31人被起訴

徐姓主嫌為首的棄土集團，涉嫌在桃園市龍潭、桃園及大園區等3處山坡地及農業用地，大量傾倒回填營建廢棄物及廢土。（記者鄭景議翻攝）

以徐姓主嫌為首的棄土集團，涉嫌在桃園市龍潭、桃園及大園區等3處山坡地及農業用地，大量傾倒回填營建廢棄物及廢土，甚至成立「園藝」公司，將廢污泥包裝成園藝用土方，企圖規避查緝。初估廢棄物造成的污染面積廣達10137平方公尺，查扣的不法所得達新台幣1200萬餘元。

桃園地檢署檢察官賴瀅羽指揮保七總隊第三大隊北區中隊等單位，經半年追查，將31人連同6家法人公司依違反《廢棄物清理法》、《水土保持法》、《都市計畫法》及加重詐欺等罪嫌提起公訴。

檢警調查，該集團由徐嫌負責尋覓隱密且適合回填場址，會先行佯裝免費施作水土保持工程或堆置工程材料等名目，藉此博取地主信任同意或租用土地。隨後，集團向建築工地收受營建廢土、廢棄物，或砂石場廢水處理設施所產生之污泥（俗稱土餅、土油砂），大量傾倒回填承租土地，從中非法收受收容費用，牟取不法暴利。

這些廢土、污泥原應經再利用機構或土石方資源分類場妥善處理，且依規定均不得回填於農地。為去化廢棄物，業者甚至成立「園藝」公司，將廢污泥包裝成園藝用土方，企圖規避查緝。

專案小組歷經逾半年蒐證，向上追查廢土、污泥產源，向下追查涉案共犯及交通公司，掌握徐姓主嫌及其集團非法棄置事證。今年6月18日針對涉案人員及交通公司執行搜索，並在3處土地上開挖，發現回填物夾雜紅磚、磁磚、混凝土塊、廢瀝青塊、廢塑膠布、pvc管、鋼筋等營建事業廢棄物，污染面積廣達10137平方公尺。

檢警逮捕徐姓主嫌等5人，經檢察官聲押裁准，並將涉案車輛共14部及犯罪所得新台幣1200萬餘元全數查扣。全案經桃園地檢偵查終結後，將被告31人連同6家法人公司依違反《廢棄物清理法》、《水土保持法》、《都市計畫法》及加重詐欺等罪嫌提起公訴。

