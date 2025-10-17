馬祖士官搭臺馬輪返鄉 射精女乘客鞋內遭法辦

施姓下士昨天搭新臺馬輪途中，偷竊林姓女乘客鞋子後將精液留在鞋內。海巡署偵緝組訊後將施男依竊盜、毀損等罪嫌函送法辦。（資料照）

在馬祖東引當兵的施姓士官昨天搭乘新臺馬輪返台休假，航行中闖進女乘客臥鋪，竊取林姓女乘客的1隻球鞋，躲在女臥鋪間快速打手槍，再將精液留在球鞋內丟回；林女發現鞋子遭「污染」通知船務人員報案，循線逮到偷鞋、射精在鞋內的施男；施落網後坦承犯行，並供稱，臨時起意。基隆海巡隊調查後將施男依竊盜、毀損等罪嫌函送法辦。

基隆港警總隊老碼頭中隊昨晚6時接獲新臺馬輪報案稱，林姓女遊客發現1隻球鞋遭竊，正要出臥鋪找尋，球鞋即遭1名男子丟回，卻發現球鞋內殘留精液，隨即請船務人員協助報案；經船務人員調查後發現是在馬祖東引當兵的20多歲施姓下士所為，隨即向港警總隊報案。

由於施男偷竊林女的球鞋行為，發生在公海，新臺馬輪轉向基隆海巡隊報案；偵緝組人員獲報後，昨晚6點20分在新臺馬輪靠泊靠轄內西2碼頭後，將涉案施姓士官與林女帶回偵辦。

據指出，住在台中的施男昨放假搭船返台，航行中闖進女性艙間，竊取躺在臥鋪上休息林女的1隻球鞋後，躲在艙間內打手槍，將精液留在球鞋裡面，再丟回時，被林女發現通知船務人員；由於施男坦承犯行，且表示願意賠償，海巡偵緝組員訊後，將施男依竊盜、毀損等罪嫌函送法辦。

