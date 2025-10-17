為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    馬祖士官搭臺馬輪返鄉 射精女乘客鞋內遭法辦

    2025/10/17 12:18 記者林嘉東／基隆報導
    施姓下士昨天搭新臺馬輪途中，偷竊林姓女乘客鞋子後將精液留在鞋內。海巡署偵緝組訊後將施男依竊盜、毀損等罪嫌函送法辦。（資料照）

    施姓下士昨天搭新臺馬輪途中，偷竊林姓女乘客鞋子後將精液留在鞋內。海巡署偵緝組訊後將施男依竊盜、毀損等罪嫌函送法辦。（資料照）

    在馬祖東引當兵的施姓士官昨天搭乘新臺馬輪返台休假，航行中闖進女乘客臥鋪，竊取林姓女乘客的1隻球鞋，躲在女臥鋪間快速打手槍，再將精液留在球鞋內丟回；林女發現鞋子遭「污染」通知船務人員報案，循線逮到偷鞋、射精在鞋內的施男；施落網後坦承犯行，並供稱，臨時起意。基隆海巡隊調查後將施男依竊盜、毀損等罪嫌函送法辦。

    基隆港警總隊老碼頭中隊昨晚6時接獲新臺馬輪報案稱，林姓女遊客發現1隻球鞋遭竊，正要出臥鋪找尋，球鞋即遭1名男子丟回，卻發現球鞋內殘留精液，隨即請船務人員協助報案；經船務人員調查後發現是在馬祖東引當兵的20多歲施姓下士所為，隨即向港警總隊報案。

    由於施男偷竊林女的球鞋行為，發生在公海，新臺馬輪轉向基隆海巡隊報案；偵緝組人員獲報後，昨晚6點20分在新臺馬輪靠泊靠轄內西2碼頭後，將涉案施姓士官與林女帶回偵辦。

    據指出，住在台中的施男昨放假搭船返台，航行中闖進女性艙間，竊取躺在臥鋪上休息林女的1隻球鞋後，躲在艙間內打手槍，將精液留在球鞋裡面，再丟回時，被林女發現通知船務人員；由於施男坦承犯行，且表示願意賠償，海巡偵緝組員訊後，將施男依竊盜、毀損等罪嫌函送法辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播