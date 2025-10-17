媒改盟批警引導北車大廳性侵案為熟人犯案 失焦又模糊暴力本質

北車大廳性侵案發生後，警方加強巡邏。（資料照）

台北車站大廳近日驚傳有通緝犯偽裝為街友性侵女性案件，引發社會高度關注，公民參與媒體改造聯盟（媒改盟）今（17日）發表聲明譴責，警方與部分媒體頻將案件引導熟人犯案、非隨機犯案等，表示該說法嚴重失焦，讓熟人關係模糊性侵本質。

有女性白天下午因酒醉醉倒在人來人往的北車大廳卻被性侵，近期警方查出加害者為通緝犯，受害者則來自香港，並稱兩人認識4天等，媒改盟批警方為安撫大眾、卸除壓力，將案情導向「熟人犯案」，隱含著「熟人性侵不像隨機性侵嚴重」的錯誤潛台詞，依統計，絕大多數的性侵害案件都發生在熟人之間。將重點放在「兩人認識」，徹底偏離以受害者為中心的視角，更是對所有性暴力倖存者的二度傷害，部分媒體未經思辨，僅片面引述官方說法，成為了強化性暴力迷思的幫兇。

媒改盟呼籲，性侵的本質就是暴力與權力控制，與雙方關係遠近無關，警方不要再強化關於性暴力的迷思與錯誤觀念，也指出媒體應將焦點回歸性暴力本質與未經同意的核心問題，也指出媒體過度追蹤並揭露受害者的國籍、旅遊史等與案件無關的個人資訊，不僅模糊事件焦點，更可能導致受害者被標籤化，造成二度傷害，應共同終結任何責備或獵奇受害者的敘事框架。

媒改盟發出的聲明獲靖娟基金會、勵馨基金會、台灣媒改基金會、婦女新知、婦援會等10個社團團體共同聯署。

