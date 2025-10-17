為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    馬公東安宮深夜不平靜 「外勞神車」突陷火海燒成骨架

    2025/10/17 11:55 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市菜園東安宮前，微型電動車燒到只剩骨架。（澎湖縣政府消防局提供）

    馬公市菜園里信仰中心東安宮，昨（16）日深夜突然傳出爆炸聲響，瞬間1輛「外勞神車」陷入火海之中，外勞見狀立即接水撲滅，消防車趕抵火勢已滅，但外勞神車早已成為燒成骨架，由於外勞不願配合調查，因此未進一步調查起火原因，但凸顯微型電動車管理問題，新法已經上路。

    澎湖縣政府消防局調查指出，昨日晚間8時7分接獲報案，指稱位於馬公市菜園里「東安宮」前有電動摩托車起火燃燒，消防局立即派遣馬公分隊1車2人前往搶救。勤務人員到場後回報，起火車輛為一輛微型電動二輪車，不明原因起火燃燒，所幸現場民眾反應迅速，使用水桶取水自行將火勢撲滅，勤務人員到場後確認火勢已完全熄滅，車輛全毀無人受傷。

    根據了解，該車車主為男性外籍移工，表示不需火災調查，因此清理火場後，任務就宣告結束，消防隊撤離現場，但一起無名火，再度凸顯微型電動機車管理問題，新法已正式公告上路，接下來就是執行力度的問題。

    昔稱電動自行車的「微型電動二輪車」，自2024年11月30日起正式納入交通管理範疇，新法規明確規定，所有微型電動二輪車未完成掛牌與投保者，不得上路行駛，違規者將面臨罰鍰及車輛移置保管的處分，未滿14歲者不得騎乘、車輛不得私自改裝、行駛時速不得超過25公里等規範。

    微型電動車燒到只剩骨架。（澎湖縣政府消防局提供）

