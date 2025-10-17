涉幫博奕、詐團洗錢51.3億 檢查扣集團近億資產3嫌收押

檢方查扣愛馬仕名牌包及名錶共價值8600餘萬元。（記者蔡清華翻攝）

橋頭地檢署於偵辦詐欺案件時，發現女董陳旻楨等人疑似利用多家人頭公司，未向主管機關申請能量登錄即利用銀行虛擬帳號收受詐欺、網路賭博款項，手法近似第三方支付洗錢，檢方上月底發動搜索，拘提被告共17人，將主嫌陳旻楨等3人向法院聲押獲准。

專案小組9月24日同步在高雄市、台中市、台北市共32處11家公司執行搜索，查扣保時捷等名車、愛馬仕名牌包及名錶共價值8600餘萬元，並查扣鑫聚開發公司2100餘萬元現金，檢方認鑫聚開發女董陳旻楨與莊姓、黃姓等3人涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、未經能量登錄經營第三方支付、加重詐欺、營利賭博等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

經查，鑫聚開發等公司，以菸酒、禮券買賣作為掩飾，向銀行申請虛擬帳號，層層轉匯至集團實質掌控之多家人頭公司，相關虛擬帳號涉及多起博奕、電信詐欺案件，非法收受無合理來源之大量款項達51億3千萬餘元。

檢方搜索查扣洗錢集團跑車。（記者蔡清華翻攝）

