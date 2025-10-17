為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    基隆東岸商場案謝國樑遭控強盜不起訴 高檢署駁回再議確定

    2025/10/17 11:22 記者王定傳／台北報導
    基隆東岸商場爭議，主富服裝公司（NET）控告市長謝國樑涉犯強盜罪，基檢2度不起訴後，主富公司聲請再議駁回確定。（資料照）

    基隆市長謝國樑因東岸商場易主案，涉指示40多名警力強制接管商場，遭原營運商大日的協力廠商、主富服裝公司（NET）控告涉加重強盜、無故侵入建築物、竊佔與毀損等罪，本案經基隆地檢署2度不起訴、主富公司2度聲請再議，高檢署審查後認，基檢偵查已完備，NET再議無理由，駁回再議，謝國樑12人獲不起訴確定。

    基隆市東岸商場易主案發生產權爭議，主富服裝公司（NET）主張擁有東岸商場2到4樓所有權，不滿基隆市府在商場產權糾紛仍在司法訴訟中，在沒有法院的執行命令下，去年2月1日凌晨指示40多名警力違法破門而入強制接管商場，隔天即委任律師控告謝國樑、基隆市府交通處長王圳宏、基隆市警一分局長林詔徹等8人涉強盜等罪。

    今年2月，基檢雖予以謝國樑等人不起訴，主富公司隨即聲請再議，高檢署經審查告訴人再議理由，認為一審偵查尚不完備，發回基檢命續行偵查；但今年8月27日，基檢續查仍認定罪嫌不足，處分謝等人不起訴，主富公司2度聲請再議，最終駁回確定。

