為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    名媛朱立安詐林百里妻判10年入獄 又騙近2千萬加刑3年半定讞

    2025/10/17 11:06 記者張文川／台北報導
    朱立安（右）吸金詐騙林百里妻子何莎等名人，被判刑10年定讞。（資料照）

    朱立安（右）吸金詐騙林百里妻子何莎等名人，被判刑10年定讞。（資料照）

    名媛朱立安2013年起虛設境外紙上公司，招攬投資未經核准的境外基金，吸金詐財逾5億元，被害人包括廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗，最高法院去年2月已將朱立安判刑10年定讞，已發監服刑；朱立安另被李姓投資人控告以相同手法詐騙，二審將朱女判刑3年半，發還或沒收犯罪所得1910萬元，最高法院駁回朱女上訴定讞。

    檢方將另行向高等法院聲請將2案的10年、3年半徒刑，定合併應執行刑期。

    朱立安於2013年起，以兆富、華亞等名義招募投資「AXIS戰略基金」，主要投資房地產賺取租金，宣稱每年固定配息7％至12％，收益穩定，保本且幾無風險，3年屆滿即可全數贖回，詐取多名投資逾5億元資金，卻未實際投資，反而用來清償借貸，2024年1月最高法院維持二審判決，將她判刑10年定讞。

    李姓男投資人另案提告指控，朱立安於2021年間向他訛稱投資VCH基金，投資標的為高收益債、政府債等，投資1年期滿保證領回本金，李男投資7萬美元。

    後來朱立安又稱因發生「中美貿易戰」，有台商急需借款2000萬元，李男2022年1月匯款2000萬元至朱立安指定的帳戶，但朱立安只匯還前2個月的60萬元「利息」後，就再無消息，李男怒控詐欺。朱立安認罪，只爭執量刑與沒收金額。

    一審台北地院、二審高等法院皆調查認定朱立安沒有將取得的款項用於投資，而是用於個人資金調度，依詐欺取財罪判處3年6月徒刑，最高法院維持原判定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播