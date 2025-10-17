名媛朱立安詐林百里妻判10年入獄 又騙近2千萬加刑3年半定讞

朱立安（右）吸金詐騙林百里妻子何莎等名人，被判刑10年定讞。（資料照）

名媛朱立安2013年起虛設境外紙上公司，招攬投資未經核准的境外基金，吸金詐財逾5億元，被害人包括廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗，最高法院去年2月已將朱立安判刑10年定讞，已發監服刑；朱立安另被李姓投資人控告以相同手法詐騙，二審將朱女判刑3年半，發還或沒收犯罪所得1910萬元，最高法院駁回朱女上訴定讞。

檢方將另行向高等法院聲請將2案的10年、3年半徒刑，定合併應執行刑期。

請繼續往下閱讀...

朱立安於2013年起，以兆富、華亞等名義招募投資「AXIS戰略基金」，主要投資房地產賺取租金，宣稱每年固定配息7％至12％，收益穩定，保本且幾無風險，3年屆滿即可全數贖回，詐取多名投資逾5億元資金，卻未實際投資，反而用來清償借貸，2024年1月最高法院維持二審判決，將她判刑10年定讞。

李姓男投資人另案提告指控，朱立安於2021年間向他訛稱投資VCH基金，投資標的為高收益債、政府債等，投資1年期滿保證領回本金，李男投資7萬美元。

後來朱立安又稱因發生「中美貿易戰」，有台商急需借款2000萬元，李男2022年1月匯款2000萬元至朱立安指定的帳戶，但朱立安只匯還前2個月的60萬元「利息」後，就再無消息，李男怒控詐欺。朱立安認罪，只爭執量刑與沒收金額。

一審台北地院、二審高等法院皆調查認定朱立安沒有將取得的款項用於投資，而是用於個人資金調度，依詐欺取財罪判處3年6月徒刑，最高法院維持原判定讞。

