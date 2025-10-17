為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    紅綠燈斷、引擎噴飛！台1線休旅車衝對向撞車 駕駛稱「太累了」

    2025/10/17 11:02 記者彭健禮／苗栗報導
    休旅車衝撞中央分隔島，將紅綠燈撞斷。（記者彭健禮翻攝）

    休旅車衝撞中央分隔島，將紅綠燈撞斷。（記者彭健禮翻攝）

    台一線苗栗縣通霄鎮通南里路段，今（17）日凌晨發生一輛休旅車衝撞中央分隔島後，再衝撞對向車道民宅前停放車輛的交通事故，撞擊力道猛烈，不僅致使分隔島上紅綠燈被撞斷、休旅車引擎機件也噴出；駕駛曾姓男子幸運僅受輕傷無大礙，警方調查無酒駕，駕駛稱太累了、體力不支不慎自撞。

    通霄警分局於今天凌晨3點8分許獲報，指台一線通霄鎮通南里福懋加油站附近路段有車禍，員警到場發現，一輛休旅車撞擊南下車道路旁民宅前停放的車輛，休旅車車頭嚴重毀損、引擎室機件也掉落於南下車道上，中央分隔島上的交通號誌也斷裂倒塌，駕駛曾男則左手臂受有擦傷。

    警方調查，曾男駕駛休旅車沿台一線往北行駛，於事故地點自撞中央分隔島、撞斷紅綠燈後，再衝至對向車道撞擊民宅前車輛；曾男酒測值為0，稱因太累了、體力不支而自撞。曾男傷勢經消防救護人員包紮後，婉拒送醫，後續由警方依規定處理。

    休旅車撞擊後，引擎機件噴飛散落車道。（記者彭健禮翻攝）

    休旅車撞擊後，引擎機件噴飛散落車道。（記者彭健禮翻攝）

    休旅車還撞擊路邊民宅前停放車輛。（記者彭健禮翻攝）

    休旅車還撞擊路邊民宅前停放車輛。（記者彭健禮翻攝）

