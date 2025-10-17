不雅片風波燒向基層？ 3名國高中籃球教練私密影像 疑遭「釣魚」外流

之前側錄不雅片恐嚇球星案，色情網站經營者余啟豪（中）被判刑。（資料照）

繼2021年台灣體壇爆發多起運動員私密影片遭不法集團偷拍外流事件後，近日再傳受害名單擴大至基層教練。今日有消息人士向媒體爆料，有3位知名國、高中籃球教練的私密不雅影片，已遭竊錄並在網路上廣為流傳。

據媒體報導，這3位教練的照片內容顯示均為裸露上半身，疑似在臥室或宿舍等私人空間內，對著鏡頭撫弄私密部位。這些影片據稱是近幾年被不法人士側錄或流出。其中，有2位教練是被「釣魚」側錄，另1位則為其自拍影片外流。

回溯至2021年底，這波體壇偷拍風波最初爆發時，由職籃聯盟率先報案，檢警當時逮捕了1名涉嫌架設網站販售影片的男子。初步清查的受害名單就涵蓋了18名職籃與職棒選手，當時震驚職業運動圈。

不過，檢警當時持續追查後發現，實際受害人數與案件規模遠超外界預期。除了已確認的職棒、職籃球員外，檢警追查發現受害人數可能逼近百人，甚至牽連到田徑與羽球等其他項目的國手。

檢警鎖定至少有2個犯罪集團涉嫌操控偷拍與販售。其中1個集團由陳姓男子主導，據稱其手中掌握了近百位運動員的不雅影片；另一個犯罪集團則透過「微信群組」進行影片散布和牟利。該群組成員多達上百人，不僅私下傳閱影片，部分成員甚至將檔案上傳至情色網站或網路硬碟上架販售，犯罪手法相當惡劣。

