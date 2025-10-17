獨家》漁船私運逾千公斤毒品 新竹地院重判主嫌13年徒刑

「滿瑞富號」漁船私運逾千公斤毒品，新竹地院重判主嫌13年徒刑。（記者廖雪茹攝）

男子陳財勝、陳志忠2人共謀私運毒品，今年3月以200萬元購得「滿瑞富號」漁船，以50萬元利潤找周宏淦為漁船登記人頭，並招攬陳俊雄擔任船長，駕船駛載著印尼籍漁工蘇亨利、大西，航行到東沙島外海，與不明船隻接運以茶葉袋包裝的1625.8公斤愷他命、22.5公斤甲基安非他命等共52袋麻布袋，後經海洋委員會海巡署艦隊分署新竹艦查獲，依違反毒品危害防制條例等案件由檢察官提起公訴，新竹地方法院判處陳志忠有期徒刑13年、陳俊雄10年、周宏淦5年4個月、蘇亨利和大西各5年2個月、陳財勝已出境通緝中。

判決書指出，綽號「石頭」的陳財勝與陳志忠2人謀劃共同出資購買漁船私運毒品，今年3月間透過不知情的代書，向「滿瑞富號」漁船的船主詢問出售意願，後續雙方達成以200萬元交易「滿瑞富號」漁船，再以50萬元利潤等代價，找周宏淦擔任漁船登記名義人（人頭），3人前往基隆漁會簽立船舶所有權移轉契約書，陳財勝拿出100萬元現金作為訂金，尾款100萬元則由周宏淦向漁會申辦貸款支付。陳財勝並拿18萬元給周宏淦做為報酬。

請繼續往下閱讀...

陳財勝3月7日招攬陳俊雄作為「滿瑞富號」漁船的船長，負責駕駛。並以每月5萬元的代價，由周宏淦親簽漁船承租契約書交予陳財勝。陳財勝、陳志忠購得「滿瑞富號」後，也接手原船所聘僱的印尼籍漁工蘇亨利、大西。

判決書指出，3月20日陳財勝及陳志忠至基隆八斗子漁港為「滿瑞富號」漁船加油，並要蘇亨利、大西交出手機內SIM卡，各給1500元要求2人不要走漏消息，也不要告訴仲介。

3月25日晚上，船長陳俊雄將「滿瑞富號」航行至東沙島東南方外海與不明船隻接觸，蘇亨利、大西接受陳俊雄指示，協助不詳人士自不明船隻以茶葉袋包裝的愷他命（共計1514包，毛重1625.8公斤）及甲基安非他命（共計20包，毛重22.5公斤）等52袋管制物品麻布袋吊掛及搬運，2船接運完畢，不詳船隻駛離後，2漁工並打開清點毒品數量。

判決書指出，陳俊雄繼續駕船往北沿台灣西部海岸航行。海巡署新竹艦3月28日12時45分許，在公海處發現「滿瑞富號」而實施行政登檢，陳俊雄見狀即大喊警察來了，隨即自行並指示蘇亨利、大西將裝有毒品麻布袋搬至漁船底艙，新竹艦執行人員仍發現漁船艙內含毒品的52袋麻布袋，因此毒品運輸入境未遂。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法