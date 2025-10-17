為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    累犯！台中無業男嫌吵砍傷2人 2年前也砍鄰居4刀送辦

    2025/10/17 10:45 記者陳建志／台中報導
    台中林姓男子昨天持刀砍傷2名鄰居送辦。（記者陳建志攝）

    台中林姓男子昨天持刀砍傷2名鄰居送辦。（記者陳建志攝）

    台中霧峰一名無業的23歲林姓男子，疑因不滿隔壁鄰居電視太大聲，昨天下午1點多持刀登門理論，砍傷陳姓婦人和前來協助的施姓鄰居，其中施男因刺中左胸命危，其實這不是林男第一次持刀砍人，2023年12月在桃園，也因嫌鄰居太吵，同樣持水果刀刺殺陳姓男子4刀，所幸陳男僅頭、臉撕裂傷，林男被依傷害罪送辦，最後因雙方達成和解、撤告，桃園地院判定公訴不受理。

    目前無業的林男，和母親租屋在霧峰中正路，昨天疑似嫌鄰居陳姓婦人電視太大聲，持水果刀登門理論，陳姓婦人見狀害怕向隔壁施姓老翁求助，沒想到好心前來協助的施男和陳女雙雙被林男持刀砍傷，兩人還打電話求救「我被殺了」，現場血跡斑斑。

    林男犯案後雙手沾滿鮮血坐在門前，被趕來的員警制伏送辦，依傷害、殺人未遂移送法辦，台中地檢署檢察官認為有逃亡、反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押。

    其實這不是林男第一次持刀砍鄰居，2023年12月17日凌晨5點多，林男因嫌隔壁的陳姓鄰居和3名友人太吵把他吵醒，持水果刀登門理論，陳男一開門，林男就持水果刀往陳姓鄰居的左臉、左側頭部刺殺4刀，造成陳姓鄰居左臉部有3道長度分別為2公分、2公分及1公分的撕裂傷、左側頭部有1公分撕裂傷等傷害，陳男見狀握住刀子大聲呼救，屋內3名友人聽到趕緊合力將林男制伏。

    林男被依傷害罪起訴，不過桃園地院審理時，陳男原諒他，兩人達成和解，陳男也撤告，法院最後判定公訴不受理，沒想到事隔不到2年，林男又因嫌鄰居太吵持刀砍人，還造成施姓老翁命危。

    台中林姓男子昨天持刀砍傷2名鄰居送辦，行兇水果刀還留在現場，沒想到2年前就曾因嫌鄰居太吵，同樣持水果刀砍人。（記者陳建志翻攝）

    台中林姓男子昨天持刀砍傷2名鄰居送辦，行兇水果刀還留在現場，沒想到2年前就曾因嫌鄰居太吵，同樣持水果刀砍人。（記者陳建志翻攝）

