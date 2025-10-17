家族資金糾葛！子女控病父創辦公司欠500萬遺產 法官判免付

北院認定，薛姓男子生前挹注自家建設公司資金，性質屬股東投資非借貸，子女繼承後提告求償500萬元遭駁回。示意圖。（資料照）

薛姓三姊弟主張，父親生前借給自己經營的建設公司逾900萬資金，公司僅歸還一部分，尚有510萬元未償還，繼承父親遺產後共同向公司提告求償本息。不過，台北地方法院審理後認為，該筆資金屬於公司股東往來款，約定須待建案獲利了結後才返還，目前尚未屆期，最終判薛姓三姊弟敗訴，全案可再上訴。

判決指出，原告薛姓三姊弟為已故薛翁的子女。薛翁生前經營星普建設開發公司，自2020年起陸續借給公司資金，合計約900萬餘元，公司僅於110年間兩次返還共390萬元，至2020年薛翁病逝時，仍有逾500萬元未收回。三姊弟主張，依繼承及借貸關係，公司應返還本金510萬餘元，並支付自起訴日起的法定利息。

星普建設開發公司辯稱，薛翁生前即為公司實際經營者，所謂借款實屬股東資金往來，用於公司旗下「內壢建案」、「市醫院」、「公園樂」、「長安二號」等開發案。雙方約定待建案結案並獲利後，再依投入金額分配盈餘並返還本金，屬公司內部約定，非一般借貸。由於相關建案尚未完工，返還期限尚未到，原告無權請求。

北院審理時，勘驗公司帳冊、股東往來明細及雙方陳述，認為薛翁確實以股東身分多次投入資金，公司帳載為資金融通而非借款，顯與原告三人主張一般借貸性質不同，且依雙方約定，返還條件為建案獲利了結，目前尚未成就，原告尚無權請求返還。

至於主張公司無法律上原因受益部分，法官認為，此既有投資與股東往來基礎，並非無因取得，亦不符民法第179條不當得利要件，因此駁回三姊弟之訴及假執行聲請。

