彭文正自訴控告張惇涵誹謗 北院判無罪

彭文正提出刑事自訴控告時任總統府發言人（現為行政院秘書長）張惇涵、公關室主任張文蘭涉嫌加重誹謗、偽造文書等罪，台北地院今判張惇涵2人無罪。可上訴。（資料照）

被通緝的前媒體人彭文正，指控前總統蔡英文涉偽造博士學歷，總統府於2019年9月12日發布新聞稿駁斥，彭文正認為新聞稿內容損及他的名譽，提出刑事自訴控告時任總統府發言人（現為行政院秘書長）張惇涵、公關室主任張文蘭涉嫌加重誹謗、偽造文書等罪，台北地院今天宣判張惇涵2人無罪。可上訴。

判決新聞稿指出，彭文正持續於2019年9月5日至11日，多日在其主持的節目中指稱蔡英文是騙子、沒有完成博士論文、沒有拿博士學位。

請繼續往下閱讀...

張惇涵依蔡英文的指示擬撰新聞稿，彭文正認為新聞稿內容未經合理查證，並呈轉簽由張文蘭乃至蔡英文後，就以總統府發言人身分透過媒體發布，毀損彭的名譽，自訴控告2人涉犯加重誹謗、公然侮辱、偽造文書等罪。

經北院審理，2位被告均否認犯行，合議庭依卷內證據認為，張惇涵並非未經查證就發布新聞稿，也沒有證據可認定張文蘭參與發布本案新聞稿，彭文正所提的證據及證明方法，無從說服合議庭形成2人有罪的心證，不能證明2人犯罪，因此均判無罪。

張惇涵出庭時表示，新聞稿確實出自他的手筆，強調蔡英文已於2015年申請補發博士證書，且在2019年7月公開在國人面前，他並於同年8月29日公開展示證書，加上蔡英文同日也將照片PO上臉書以昭公信，他基於職務撰發新聞稿澄清事實以正視聽，沒有誹謗犯意與犯行。

張惇涵的委任律師強調，彭文正於提告誹謗後，又追加自訴偽造文書罪，並擴及張文蘭，目的在於拖延訴訟，彭本身滯美不歸，不願返台到庭，卻一再藉由程序要求張惇涵面對法庭，請法院審酌判張無罪。

彭文正的律師則指出，總統府發言人一職並非正式編制，是「黑官」，並質疑張惇涵負責新聞聯繫與輿情分析，無從代替蔡確認其博士學歷為真，彭文正基於第四權合理評論論文案，無法接受被張以新聞稿指控他扭曲事實或刻意迴避調查，因此提出自訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法