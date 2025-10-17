女子10月新車被壓壞 停車場未做防颱加固要賠9成車損

黃姓女子新車被陀風壓毀，法官認定停車場有責判賠9成修車費。示意圖，非當事車輛。（資料照）

黃姓女子年初剛購入一輛新車，愛車上路10個月，就遇到颱風山陀兒來襲，平時停車的停車場棚架被颱風吹垮，導致黃女愛車壓毀，修車費用達28萬餘元，停車場負責人推責「天災不賠償」，但法官發現停車場明知颱風來襲卻未加固設施防颱，因此認定有責，判賠25萬餘元。

判決指出，2024年1月，黃姓女子買了一輛新車，她把愛車停放在鳳山某停車場 ，同年10月，山陀兒颱風來襲，黃女接到停車場管理員來電告知，停車場的棚架被颱風吹垮，導致黃女愛車遭壓毀，黃女修車花了28萬餘元，她不想自認倒楣，於是提告向停車場求償。

高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，停車場負責人辯稱，山陀兒在高雄創下破紀錄的強風豪雨，黃女愛車被壓毀屬於天災，不應該由停車場負責賠償；法官根據中央氣象署發布的颱風警報，發現山陀兒登陸高雄時，已減弱為中度颱風，近中心最大風速僅為35m/s，而鳳山區建築物規定的基本設計風速為37.5m/s。

此外，停車場負責人也坦承，颱風來襲時，巡查人員回報沒問題，所以沒有特別加固防颱設施，而其餘鄰近停車場也沒有發生車棚倒塌等公共安全事故，因此認定停車場有責，依損壞及折舊程度判賠25萬餘元，可上訴。

