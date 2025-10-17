為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    為了偶像應援品 母女倆想操作ATM進行實名認證險被騙10萬

    2025/10/17 10:14 記者周敏鴻／桃園報導
    警方成功阻止何姓婦人（中）母女倆被詐騙。（警方提供）

    警方成功阻止何姓婦人（中）母女倆被詐騙。（警方提供）

    桃園市54歲何姓婦人日前帶著他的18歲女兒，在中壢區興仁路的華勛郵局一邊講電話、一邊操作ATM，中壢警分局仁愛派出所巡邏警力發現後，研判她們可能遇上詐騙，緊急趨前關心，確認她們遇上的是「操作ATM進行實名認證」詐騙，成功阻止她們匯款10萬元。

    警方說，詐騙集團會先假扮網路購物賣家，要求買家進行「實名認證」ATM操作，或誘騙賣家匯款、或透過通訊軟體分享螢幕功能騙取帳號密碼等手法行騙；當時何婦講電話時，她的女兒則在一旁也盯著手機螢幕，正在受詐騙集團指示而操作提款機，警方關心並說明詐騙手法後，她們才停止操作ATM。

    原來何婦的女兒在臉書上看到「免費贈送偶像應援品」訊息後，與對方聯繫，被對方要求支付運費並以「賣貨便」寄送，但須進行實名認證，她們才會依指示操作ATM，還好警方及時伸援，她們才保住10萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方成功阻止何姓婦人（右）母女倆被詐騙。（警方提供）

    警方成功阻止何姓婦人（右）母女倆被詐騙。（警方提供）

