    首頁 > 社會

    涉窺探他人隱私 高院前庭長陳貽男擅查個資緩起訴

    2025/10/17 10:16 記者王定傳／台北報導
    高等法院。（資料照）

    高等法院前庭長陳貽男（已退休）涉自2009年2月起至2011年9月2日止，為滿足窺探他人隱私需求，涉登入司法院單一登入窗口户役政電子閘門等系統，輸入不實查詢案號、用途，擅查他人個資134筆，包含與審判無關的高院同事、房客及陳的配偶主治醫師等，台北地檢署考量他認罪深表悔悟，依偽造文書罪予以緩起訴，期間1年，並支付公庫12萬元。

    檢方調查，陳貽男為滿足其窺探他人隱私需求，自2009年2月起至2011年9月2日止，在擔任審判業務時假借職務機會，利用高院辦公室公務電腦登入司法院單一登入窗口户役政電子閘門、法務部户役政資訊連結、聯合徵信、入出境、票據信用資訊連結等系統後，於查詢項下的案號欄，冒用他股法官承審案件或輸入自己審理（查詢對象與審判無關）的案件，輸入不賞查詢案號、用途，藉此查得個資共134筆，包含與審判無關的高院同事、房客及陳的配偶主治醫生等。

    檢察官審酌陳坦承犯行，深表悔悟且前無犯罪紀錄，素行良好，因一時失慮，致罹刑章，惟並未將所查資料加以利用、行使，歷此司法偵查程序應知警惕，且已退休，不致再犯予以緩起訴。

