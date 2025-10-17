為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    穿山甲鑽車底夾縫 車主急報警移修車廠救出

    2025/10/17 10:17 記者陳彥廷／屏東報導
    警方幫助民眾從車底救出穿山甲。（警方提供）

    警方幫助民眾從車底救出穿山甲。（警方提供）

    穿山甲名列保育類動物，是鬧區中的稀客，不過，屏東縣政府警察局枋寮分局建興派出所日前接獲民眾報案，指家中車庫轎車底盤疑似有穿山甲躲在裡面，但車主不知如何是好，急忙報警請求協助處理，最後是將車子移至修車廠架高頂起再救出，穿山甲蜷曲的萌樣融化眾人。

    警方今指出，警員鄭貽尹及柳延融9月25日凌晨獲報後隨即馳赴現場，對車輛仔細檢查，並在自小客車右後輪與底盤的夾縫間，發現保育類動物穿山甲，員警立即通報屏東縣政府農業處「動物保護及保育科」人員到場。

    不過，救援途中穿山甲疑因受驚嚇，越發蜷曲，不斷的進入縫隙深處，大幅增加救援難度。經動保人員評估後，警方協助將車輛移往修車廠架高頂起，最後順利將穿山甲救出，所幸穿山甲毫髮無傷，由動保人員帶回妥善安置，並擇期野放助其重返自然棲地。

    枋寮警分局長盧恒隆特別呼籲，穿山甲為台灣珍稀的一級保育動物，民眾如發現其蹤跡，應立即通知警方或林業單位，切勿自行飼養或買賣，讓我們攜手保護這塊土地上的生態珍寶。

    警方幫助民眾從車底救出穿山甲。（警方提供）

    警方幫助民眾從車底救出穿山甲。（警方提供）

