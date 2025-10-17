為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    綠能科技中心前副執行長鄭亦麟涉收賄 檢方聲請延押

    2025/10/17 09:35 記者王定傳／台北報導
    前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟。（資料照）

    經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受太陽能大廠泓德能源、東煒建設約200萬元賄賂，向台電施壓爭取饋電容量，台北地檢署8月間發動搜索、約談，訊後依不違背職務行收賄、財產來源不明、洗錢等罪嫌，向台北地院聲押禁見鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子等3人獲准，由於羈押期限將屆，檢方今日已向法院聲請延長羈押3人。

    檢調調查，東煒建設陳健盛近年積極布局AI數據中心，為了取得最大的電力效能，透過時任綠推中心副執行長鄭亦麟向台電陳情，希望爭取高額饋電容量，台電曾婉拒其提案，經鄭數次遊說施壓，最終同意提高其饋電容量。

    檢調清查鄭亦麟家人的銀行帳戶，查出鄭的某位家人帳戶有近200萬元的可疑進帳，檢調約詢他協助查證，但對方卻避不見面，出境不歸；檢調另發現與鄭的薪資顯不相當的900多萬元不明來源財。

    檢調懷疑，鄭亦麟在綠能中心副執行長任內，涉利用親友當人頭帳戶以「顧問費」名義，收受東煒建設賄賂，並藉職權向台電施壓爭取饋電容量8月底行動，訊後聲押禁見獲准。

