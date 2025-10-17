中市婦人手機、錢包掉在車站廁所 中捷公司1小時內幫找回

民眾若在台中捷運遺失物品-可透過遺失物中心協尋。（中捷公司提供）

常有民眾搭捷運忘記物品在捷運站；台中捷運文心櫻花站日前就有一名女性旅客搭捷運至文心崇德站，下車後發現裝有手機、錢包等重要物品的手提袋遺失，著急向車站詢問處求助，兩站人員立即動員協尋，1小時後在文心櫻花站女廁成功尋回；旅客家屬事後致函表達感謝，並表示母親當時感動得眼淚快掉下來。

台中捷運公司表示，文心崇德站值班站長當時接獲旅客反映遺失手提袋，立即聯繫文心櫻花站協助尋找，站務員也透過遺失物系統查詢有無拾獲紀錄。為確保萬無一失，值班站長同步聯繫兩側端點站（北屯總站及高鐵台中站）擴大尋找範圍，並請旅客填寫協尋單。

該名婦人焦急不安，站務人員溫和安撫的同時也耐心說明協尋進度，1小時後，文心櫻花站清潔人員便在女廁尋獲手提袋，旅客也非常高興，立即前往辦理認領手續，順利取回手提袋。

旅客家屬寄信到中捷公司表達感謝，並指出母親看到兩位站務人員積極協尋，感受到他們的關懷與用心，找到手提袋的當下眼淚也快掉下來。

中捷公司提醒民眾，搭乘捷運時務必留意自身隨身物品，若不慎遺失，可洽各車站詢問處，或透過遺失物中心、客服中心、台中捷運APP等管道協尋。

值班站長通報相關車站，跨站協尋遺失物。（中捷公司提供）

