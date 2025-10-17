男網友約看電影卻帶上床 國中女事後報警：不知怎麼推開他

陳男第一次約未成年女網友見面，說好要看電影卻直接帶上床，被判刑1年。（資料照）

陳姓男子第一次約未成年女網友見面，說好要一起去看電影，卻直接帶上床，被害人事後感到後悔及羞恥，在家人陪同下報警將陳男送辦，屏東地院認為陳男利用被害人不諳世事，誘使被害人到住處發生性關係，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判刑1年，可上訴。

陳男透過網路認識就讀國中的少女網友，去年3月間，陳男第一次約少女見面，說好要一起去看電影，陳男卻以時間還早，先到他住處待一下，陳男竟趁機與少女發生性關係，被害人事後覺得後悔與羞恥，家屬獲悉後，決定報警將陳男送辦。

陳男辯稱雙方是合意性交，沒有強迫；被害人則說，當時很緊張不知道要怎麼推開陳男。

屏東地院審理後，認為雙方僅為網友，並非男女朋友關係，案發前未實際見過面，陳男知悉女網友為單純的國中生，年紀甚輕不諳世事，以看電影為由誘使被害人至住處，讓被害人處於孤立無援情境，趁此機會與被害人發生性關係，雖未違反被害人意願，卻讓被害人感受羞恥，足以影響被害人身心健康與人格發展，實屬不該，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處陳男1年徒刑。

