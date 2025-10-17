詐團演太像！假冒社工報真電話 連身分證字號都說對

詐騙電話層出不窮，民眾接獲來路不明電話要小心勿受騙。（記者洪瑞琴攝）

電話詐騙不斷上演！台南一名陳小姐的媽媽，日前接到自稱「台北市社會局人員」的電話，稱有人代辦「低收入戶」要核對身分，連身分證字號都能說出，讓人驚呼「連個資都被摸透」。所幸媽媽機警未受騙，事後查證發現，這竟是詐團老招新伎倆。

陳小姐說，電話顯示為「私人號碼」，對方自稱「姚天財」，並報出「02-25156222」可供查證。媽媽耳背聽不清楚，說要再問家人，對方竟鎮定回應：「既然沒有託人辦，那就讓那位申請人走，別怪社會局沒通知！」語氣逼真到幾可亂真。

請繼續往下閱讀...

事後查證，該號碼確實是「台北市政府社會局中山社會福利服務中心」的電話，但該中心早已接獲多起民眾反映，有人假冒社工人員，謊稱有人拿民眾身分證申請低收或清寒證明，並冒用中心電話、偽造承辦人姓名與分機，提醒民眾切勿上當。

陳小姐憂心表示，早在2023年，中山社福中心就公告澄清，低收入戶申請須由戶籍地區公所受理，社工不會主動打電話幫忙申辦或索取個資。詐團故技重施、老招再現，恐怕還是有民眾不慎受騙，才讓詐團食髓知味未罷休！

陳小姐也提醒親友提高警覺，不少人回應都曾接到詐騙電話，接獲假冒「165反詐騙中心」或「地檢署」的來電，警告「有人拿你的身分證辦帳戶」；也有人分享經驗說，詐團「進階」到講話腔調因人而異，南部講著濃厚台語腔，北部斯文彬彬有禮，而且慣用通俗的菜市場名博取信任。更有人擔心現在AI技術擬真，別跟可疑電話講太久，以免遭偽造騙其他親友。

「現在詐騙不斷，電話號碼、身份證個資莫名被盜光光，真的太可怕了！」陳小姐說，提醒民眾若接獲類似來電，務必先掛斷、再自行查證，別讓詐團有機可乘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法