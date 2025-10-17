為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化伸港環保工廠清晨大火 空拍畫面超駭人

    2025/10/17 08:18 記者湯世名／彰化報導
    伸港工廠大火濃煙竄天，消防局空拍景象駭人。（圖由消防局提供）

    伸港工廠大火濃煙竄天，消防局空拍景象駭人。（圖由消防局提供）

    彰化縣伸港鄉一間環保工廠今天（17日）清晨4點多突然起火燃燒，火勢一度相當猛烈，消防局據報派出36名消防人員、14輛消防車趕往現場搶救，並出動空拍機從空中監控火災發展態勢，現場濃煙竄天，緊急出動怪手鏟開悶燒區大量回收物，從黑夜搶救到天亮，直到今天清晨6點左右撲滅，後續進行殘火處理。

    消防局今天清晨獲報後立即派出東區、鹿港、線西等消防分隊共36名消防人員、14輛消防車趕往現場搶救，發現火勢相當猛烈，現場濃煙竄天，現場初期由第一大隊和美分隊長張惟翔指揮搶救，後續由副大隊長江錦松坐鎮指揮搶救；消防員從四面八方部署水線後展開灌救，由於有不少區域悶燒，現場還出動怪手鏟開悶燒物。

    火勢在清晨5點控制，將近6點時撲滅，不過現場還有悶燒的煙霧，消防員進行殘火處理。

    伸港工廠大火，一度出動怪手鏟開悶燒物。（圖由消防局提供）

    伸港工廠大火，一度出動怪手鏟開悶燒物。（圖由消防局提供）

    伸港工廠大火從暗夜燒到天亮，消防人員全力搶救。（圖由消防局提供）

    伸港工廠大火從暗夜燒到天亮，消防人員全力搶救。（圖由消防局提供）

    伸港工廠大火，廠房內悶燒。（圖由消防局提供）

    伸港工廠大火，廠房內悶燒。（圖由消防局提供）

    伸港工廠大火，廠房呈現悶燒。（圖由消防局提供）

    伸港工廠大火，廠房呈現悶燒。（圖由消防局提供）

    伸港工廠今天清晨火災，大火照亮夜空。（圖由消防局提供）

    伸港工廠今天清晨火災，大火照亮夜空。（圖由消防局提供）

    伸港工廠大火，消防員灌救。（圖由消防局提供）

    伸港工廠大火，消防員灌救。（圖由消防局提供）

