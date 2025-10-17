為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新竹男無照酒駕撞死人又肇逃 法官重判6年半

    2025/10/17 08:21 記者蔡彰盛／新竹報導
    無照酒駕撞死人又肇逃，新竹地院法官重判酒駕前科犯6年半。（記者蔡彰盛攝）

    無照酒駕撞死人又肇逃，新竹地院法官重判酒駕前科犯6年半。（記者蔡彰盛攝）

    曾因酒駕被判刑駕照遭註銷的男子陳繹璋，竟仍不悔改，又在去年11月酒後開車撞死行人且肇事逃逸，警方於案發8小時逮捕他時，酒測值仍高達每公升1毫克，超過法定標準值4倍之多，新竹地院依酒駕致死與肇事逃逸等罪，重判有期徒刑6年6月。

    法官調查，男子陳繹璋的駕駛執照業經註銷，且前因吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上酒駕公共危險案件，經新竹地院判處有期徒刑6月確定，去年11月9日晚上8時許，在新竹縣新豐鄉友人住處飲酒後，隔天凌晨4時行經竹北市，曾姓行人遭陳繹璋撞擊倒地，頭胸部鈍力損傷，全身多處骨折送醫不治。

    當時發生交通事故後，陳男並未下車查看或為必要之救護，亦未報警，旋即駕車逃逸。當天中午12時46分許，警方逮捕陳男施以酒精濃度測試，每公升1.00毫克。

    法官審酌陳男無視酒後不得駕車禁令，酒精濃度達每公升1.00毫克，仍貿然酒後駕車上路，嚴重危及道路交通安全，缺乏尊重其他用路人生命財產安全觀念，且因飲酒後注意力、反應力、操控力均降低，及疏未注意車前狀況，引發交通事故致被害人死亡，又於駕車發生交通事故致人於死後，未為必要之救護，亦未報警，罔顧受傷者生命、身體安全。

    最後法官依酒測每公升0.25毫克以上酒駕致人於死罪，處有期徒刑5年6月；又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死逃逸罪，處有期徒刑1年6月。應執行有期徒刑6年6月。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

