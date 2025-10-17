國道逼車競速狂飆207公里！兩男下場慘了

兩名曾姓男子，今年6月在國道1號台中路段飆速競駛達207公里，台中地院法官依妨害公眾往來安全罪，分別判處6月和5月徒刑。（記者陳建志攝）

國道1號發生離譜競駛事件，兩名曾姓男子今年6月因在國道1號南下台中路段發生逼車糾紛，竟在南下174至178公里路段，發生互相追逐、競駛的危險行為，甚至一度飆速高達207公里，無視於行駛該路段他車安全，國道警察獲報依公共危險罪嫌送辦，台中地院法官認為兩人危險駕駛，危及他人安全，依妨害公眾往來安全罪，分別判處6月和5月徒刑。

中檢起訴指稱，曾男（50歲）今年6月8日開車行經國道1號南下路段，與同向行駛的曾男（38歲）因逼車而發生行車糾紛，兩人竟在國道1號南下174至178公里台中路段，無視該路段限速每小時110公里規定，接續以時速165公里以上、甚至飆速高達207公里以上的速度，互相飆車競駛、追逐、頻繁變換車道、二車緊靠於同一車道內併行等方式競飆，無視於他車的安全，嚴重影響參與道路交通公眾的安全。

兩人在偵訊時均坦承不諱，並有兩人行車紀錄器截圖照片等佐證資料，以及兩車的車行紀錄，明顯觸犯妨害公眾往來安全罪。

台中地院審理時，兩人坦承犯行，法官審酌，2人均為智識成熟的成年人，明知競速飆車危險駕駛將嚴重危害國道車輛往來安全，造成其他用路人恐懼，對於社會治安影響甚鉅，過程中更有可能造成其他用路人受傷，卻仍飆速競駛，考量曾男（50歲）有前科、曾男（38歲）則無前科，依妨害公眾往來安全罪，分別判處6月和5月徒刑，可易科罰金。

