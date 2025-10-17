為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    出公差摩鐵性侵女同袍 軍官被判刑、撤職不服打官司

    2025/10/17 07:05 記者鮑建信／高雄報導
    羅姓少校涉嫌性侵女同袍，被軍方懲處停役後，他不服向高雄高等行政法院提起訴訟。（情境照）

    羅姓少校涉嫌性侵女同袍，被軍方懲處停役後，他不服向高雄高等行政法院提起訴訟。（情境照）

    高市羅姓校級軍官執行公務，涉嫌在摩鐵性侵女同袍，被判處有期徒刑3年4月，並經軍方懲處撤職，他不服打官司，高雄高等行政法院認為程序不合法，改送高等軍事法院高雄分院勤務法庭審理。

    據了解，2024年5月底，被告羅男與被害人乙女共同出差，並投宿宜蘭縣某飯店，晚間參加飯店調酒活動後，深夜進入乙女房間，趁其不勝酒力，涉嫌親吻嘴巴和下體、撫摸胸部，性侵得逞後還幫她穿上內褲。

    隔天上午，乙女退房後，追問羅男前晚房內詳情而察覺有異，報警處理後，員警傳喚羅男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌強制性交罪，函送宜蘭地檢署偵查、起訴，並被地院判處有期徒刑3年4月，他不服提起上訴，現由二審審理中﹔羅男應訊則辯稱兩情相悅，否認犯行。

    軍方召開懲罰評議會決議後，在今年1月間，予以停役、撤職處分，羅男自認沒有違法，不服向高雄高等行政法院提起行政訴訟，要求還他清白。

    合議庭法官審理後，認為羅訴訟審級程序有瑕疵，裁定先移送由一審管轄的國防部高等軍事法院高雄分院勤務法庭審理。

