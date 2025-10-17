為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄知名社區住戶擺看板辱罵主委 無罪定讞理由曝光

    2025/10/17 06:35 記者鮑建信／高雄報導
    社區李姓住戶四處擺放告示看板，涉嫌辱罵主委，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    高市某知名社區鄧姓主委，被李姓住戶四處擺放告示看板，涉嫌辱罵「私德敗壞」、「社區亂源」等語，憤而提告公然侮辱罪嫌，高等法院高雄分院認為李並非單純惡意詆毀，維持無罪判決並定讞。

    警方調查，鄧男與被告李男曾因社區瑣事迭有爭端。2023年3月26日至5月31日止，李男在管理室、中庭、地下室停車處、停放社區外側腳踏車等處，擺放告示看板，涉嫌辱罵鄧男「私德敗壞、刻薄寡恩、社區亂源、毒瘤」等語，因而涉嫌妨害名譽。

    案經鄧男報警處理後，全案移送地檢署偵查、起訴，但地院開庭調查後，判決李男無罪。檢方不服上訴指出，李男四處放置告示看板罵人，不是單純情緒發洩，更與公共事務無關，已逾越一般人容忍範圍，要求改判有罪。

    高雄高分院調查，看板張貼內容:「這一屆的主委以及某些少數委員，沆瀣一氣、私德敗壞，道德標準異於常人，1年不到換了8位總幹事，管理員更不用說了」等語，雖為負面評價，但尚難認定蓄意誹謗，仍然判決無罪，全案落幕。

